Geo-Logica.

Il racconto della Terra

Il 18 e 19 luglio 2026

arriva a Gubbio

la prima edizione del Festival dedicato alla geologia

a tema “Le montagne di San Francesco”

Lezioni divulgative, visite guidate e laboratori didattici

per esplorare la storia profonda del nostro mondo

e riflettere insieme sulle sfide future del pianeta

Mancano pochi giorni all’inizio di Geo-Logica, un grande appuntamento culturale che utilizza la storia della Terra come lente d’ingrandimento per affrontare la crisi climatica e la perdita di biodiversità contemporanee. Due giorni di incontri, il 18 e il 19 luglio 2026, negli spazi dell’ex Monastero di San Benedetto a Gubbio.

Al centro della manifestazione una serie di lezioni divulgative con geologi, fisici, speleologi, paleontologi e naturalisti dimostreranno come lo studio del passato profondo offra i modelli per interpretare i mutamenti climatici in corso e gli scenari futuri della vita sulla Terra.

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Appena fuori dalle mura di Gubbio, nella Gola del Bottaccione, la Natura ha lasciato tre indizi unici per capire quale può essere il nostro futuro sul pianeta: il Livello Bonarelli, uno strato di roccia che ci mostra cosa succede quando si innesca un effetto serra estremo e gli oceani finiscono l’ossigeno; il Chiodo d’Oro, il “metro campione” del tempo della Terra; il Limite K-Pg, lo strato dell’impatto del meteorite.

Gola del Bottaccione (foto di Marco Menichetti)

L’escursione. Proprio per toccare con mano queste scoperte, la mattina di sabato 18 luglio sarà possibile partecipare a un’escursione alla Gola del Bottaccione guidata dal geologo Stefano Tosti. Un’occasione importante per scoprire uno straordinario laboratorio a cielo aperto, situato appena fuori dalle mura cittadine, che permette di osservare dal vivo, concentrate in un unico percorso, tutte e tre le evidenze geologiche che hanno aggiunto importanti tasselli alla comprensione della storia del pianeta.

Per far fronte alle numerose richieste, è stato aperto un secondo gruppo di prenotazioni per l’escursione, in partenza alle 9.00.

L’escursione guidata è gratuita, previa prenotazione

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La notte delle stelle. Sabato 18 luglio dalle ore 19.00 il Parco del Monastero di San Benedetto ospiterà una serata speciale dedicata allo spazio e alle vibrazioni della musica.

Dai giovani talenti musicali del polo Al Fondino, alle nuove frontiere dell’esplorazione spaziale con l’astrofisico Luca Perri e il giornalista Emilio Cozzi, che guideranno il pubblico in un viaggio visionario e documentato sull’avventura umana tra le stelle. A chiudere la serata il concerto del cantautore umbro Paolo Tassì e la Tassisti Band.

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Dalle ore 18.00 la terrazza gastronomica del Ristorante San Benedetto, all’interno del Parco, offrirà la possibilità di fermarsi per una pausa conviviale con proposte street food.

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Laboratori e attività didattiche. Geo-Logica propone anche laboratori didattici e attività a cura di Simone Maganuco e di Dinosauri in Carne e Ossa – Extinction, dedicate a bambini e famiglie, per avvicinare la scienza a tutti e generare una nuova consapevolezza ambientale.

Mostre. Durante il fine settimana del Festival sarà anche possibile visitare le due mostre allestite negli spazi dell’ex Monastero di San Benedetto.

Extinction, un viaggio affascinante attraverso le Ere geologiche, alla scoperta del passato della Terra e dei suoi abitanti e alle cause che ne determinarono l’estinzione.

Umani, un percorso attraverso l’avvincente cammino dell’evoluzione umana con modelli iperrealistici a grandezza naturale, calchi di fossili e di strumenti litici, contenuti multimediali.

Il festival Geo-Logica. Il racconto della Terra, ideato e coordinato dalla geologa Daniela Querci, è promosso e organizzato dal Comune di Gubbio e dall’Associazione Archè – APS.

La realizzazione e la comunicazione dell’evento sono affidate a Florabant – Impresa Culturale e Creativa, che già firma prestigiosi appuntamenti culturali nazionali come il Festival del Medioevo di Gubbio, Umbria Antica Festival a Todi, il Festival dei Popoli Italici a Rieti e il focus di divulgazione storica l’Università dei Rievocatori, organizzato a Narni nell’ambito del Festival delle Arti del Medioevo.

L’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, l’Università degli Studi di Urbino e il PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification), il più diffuso schema di certificazione al mondo per la gestione sostenibile delle foreste sono gli enti patrocinanti.

La Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici dell’Università degli Studi di Perugia fornisce la sede dell’ex Monastero di San Benedetto per gli incontri di divulgazione scientifica.

L’appuntamento culturale, realizzato con il contributo della Fondazione Perugia, si avvale anche di una rete di collaborazioni attive nel territorio: Gubbio Express – Viaggio nella storia di Gubbio, Martinelli servizi turistici, Ristorante San Benedetto, Extinction – Dinosauri in carne e ossa, il polo musicale Al Fondino, l’Associazione Paleontologica Paleoartistica Italiana (APPI) e Geomodel.

Main sponsor

Acustica Dr. Acciaio