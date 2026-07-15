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Comune di San Casciano dei Bagni, 15 luglio 2026

Torna il concorso fotografico della Festa del Vino di Palazzone: immagini per raccontare il territorio

Al via la decima edizione dell’iniziativa promossa dall’associazione Pro Pal che dà inizio alla Festa del vino di Palazzone. Il tema per il 2026 è dedicato ai luoghi dell’aggregazione sociale e allo sport come patrimonio della comunità.

Prende il via anche quest’anno il Concorso Fotografico della Festa del Vino di Palazzone, l’iniziativa promossa dall’Associazione Pro Pal con il patrocinio del Comune di San Casciano dei Bagni che, da dieci edizioni, invita cittadini e appassionati a raccontare il territorio attraverso il linguaggio delle immagini.

Un appuntamento ormai consolidato che da anni che anticipa la tradizionale Festa del Vino e del Buglione, coinvolgendo la comunità in un percorso di valorizzazione del paese e delle sue identità attraverso la fotografia.

Il tema scelto per questa decima edizione è “Lo sport e l’aggregazione sociale nel nostro paese: i luoghi che resistono allo scorrere del tempo”. Un invito a osservare e raccontare quegli spazi che continuano a essere luoghi di incontro, di condivisione e di crescita collettiva, attraverso immagini capaci di valorizzare eventi sportivi, manifestazioni culturali, tradizioni e momenti di vita quotidiana che caratterizzano il territorio di San Casciano dei Bagni e nel particolare Palazzone.

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto 16 anni. Ogni concorrente potrà presentare una fotografia inedita, stampata nel formato 20×30 centimetri, che non sia stata realizzata o modificata mediante strumenti di intelligenza artificiale. Le opere dovranno essere consegnate entro lunedì 20 luglio, secondo le modalità indicate nel regolamento del concorso.

Le fotografie saranno esposte al pubblico durante la 41ª Festa del Vino e del Buglione di Palazzone, in programma dal 24 al 26 luglio, trasformando le vie del borgo in una galleria diffusa dedicata al territorio e ai suoi protagonisti. La premiazione dei vincitori si terrà sabato 25 luglio alle ore 22, con premi complessivi per un valore di 700 euro.

Il concorso rappresenta un’occasione per riscoprire il paese attraverso uno sguardo nuovo, valorizzando quei luoghi che ogni giorno costruiscono relazioni, custodiscono la memoria della comunità e continuano a essere punti di riferimento per le nuove generazioni.

Per informazioni e regolamento è possibile consultare i canali dell’Associazione Pro Pal Palazzone.

(cc)