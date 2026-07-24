Terremoto di magnitudo ML 4.5 nel Tirreno Meridionale

Terremoto di magnitudo ML 4.5 del 24-07-2026 ore 00:55:56 (Italia) in zona: Tirreno Meridionale [Mare]

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Sismicità e Pericolosità

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Meccanismo di sorgente sismica

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Un terremoto di magnitudo ML 4.5 è avvenuto nella zona: Tirreno Meridionale [Mare], il

23-07-2026 22:55:56 (UTC) 7 ore, 21 minuti fa

24-07-2026 00:55:56 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.8602, 15.4660 ad una profondità di 245 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.