Terremoto di magnitudo ML 4.5 nel Tirreno Meridionale

Terremoto di magnitudo ML 4.5 del 24-07-2026 ore 00:55:56 (Italia) in zona: Tirreno Meridionale [Mare]
Dati Evento
Sismicità e Pericolosità
Impatto
Localizzazioni e Magnitudo
Meccanismo di sorgente sismica
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Un terremoto di magnitudo ML 4.5 è avvenuto nella zona: Tirreno Meridionale [Mare], il
23-07-2026 22:55:56 (UTC) 7 ore, 21 minuti fa
24-07-2026 00:55:56 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 38.8602, 15.4660 ad una profondità di 245 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.