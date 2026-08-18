Il cavallo Anda e Bola e il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia
portano il Drappellone di Teodora Axente in via dei Pispini
Palio 18 agosto 2026, vince il Nicchio
È la Nobile Contrada del Nicchio a vincere il Palio del 18 agosto 2026, con il cavallo Anda e Bola e il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia. Il Drappellone di Teodora Axente dedicato alla Madonna dell’Assunta e intitolato ai cinquecento anni dalla battaglia di Camollia, va dunque ad arricchire il museo della Contrada di via dei Pispini, a distanza di ventotto anni dall’ultimo successo raccolto nel 16 agosto del 1998.
Dopo i due rinvii per il maltempo, che hanno fatto slittare la corsa del 16 agosto, la Carriera si è svolta questa sera, martedì 18 agosto, con l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 19. Dopo l’ingresso fra i canapi e la rincorsa dell’Aquila, il Nicchio ha preso immediatamente la testa, incalzato dalla Selva e dalla Torre, uscendo al comando al primo San Martino e acquisendo un vantaggio sempre maggiore fino al bandierino del terzo giro.
Questo l’ordine ai canapi per la mossa agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti:
POSTO AI CANAPI
CONTRADA
FANTINO
CAVALLO
1
Lupa
Dino Pes detto Velluto
Diodoro
2
Chiocciola
Jonatan Bartoletti detto Scompiglio
Arestetulesu
3
Giraffa
Elias Mannucci detto Turbine
Euskaldi
4
Selva
Sebastiano Murtas detto Grandine
Canarinu
5
Torre
Giusppe Zedde detto Gingillo
Donrodrigo
6
Istrice
Federico Guglielmi detto Tamuré
Ares Elce
7
Onda
Andrea Sanna detto Virgola
Viso d’Angelo
8
Nicchio
Giovanni Atzeni detto Tittia
Anda e Bola
9
Oca
Michel Putzu detto Spago
Diamante Sauro
Rincorsa
Aquila
Carlo Sanna detto Brigante
Benitos
Tre mosse sono state invalidate; il Mossiere ha deciso di far uscire le Contrade dai canapi per cinque volte.
Il popolo dei Pispini, dopo la corsa, si è recato in trionfo con cavallo e fantino presso la Cattedrale del Duomo per rendere omaggio alla Madonna dell’Assunta. L’ultima vittoria del Nicchio era del 16 agosto 1998 con Dario Colagé detto il Bufera e Re Artù.
Il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, nato a Nagold (Germania) il 13 aprile 1985, è alla sua tredicesima vittoria (su un totale di quarantatré Carriere corse). Il cavallo Anda e Bola, Castrone Baio di dieci anni, è alla seconda vittoria su cinque Palii corsi. Capitano della Contrada di via dei Pispini è Fabio Giustarini, Fiduciari sono Andrea Berni, Mirco Mazzini e Andrea Tiribocchi. Priore è Davide Losi, Barbaresco Tiziano Galgani.
I dieci cavalli che hanno corso il Palio sono tornati tutti regolarmente nelle stalle delle rispettive Contrade.