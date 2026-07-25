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Mattarella alla cerimonia di inaugurazione del Castello Utveggio di Palermo

Marina PellitteriBy Nessun commento1 Mins Read


Mattarella alla cerimonia di inaugurazione del Castello Utveggio di Palermo
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione del Castello Utveggio di Palermo, riaperto al pubblico dopo un intervento di restauro.

L’evento, presentato dalla giornalista Elvira Terranova, è stato aperto con l’inno nazionale, cui è seguita la relazione di Selima Giuliano, Soprintendente dei Beni Culturali ed Ambientali di Palermo e l’intervento di Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana.

Presenti anche Luisa Annunziata Lantieri, Vice Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo.

Palermo, 24/07/2026 Il Presidente Mattarella alla inaugurazione del Castello Utveggio

Nel corso della serata, conclusa con il concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, è stato proiettato il video dal titolo “La strada di Santa Rosalia”.

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Marina Pellitteri direttore responsabile ed editore Aletheia Online

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