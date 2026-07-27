Lezione di Enrico Letta all’EMU Lab: La strada verso un’Europa unita, un mercato unico.

18 settembre 2026 | Firenze | 14:30 – 16:00 CEST

A due anni dalla pubblicazione del suo fondamentale rapporto “Molto più di un mercato”, Enrico Letta torna ad affrontare la questione di come l’Europa possa trasformare l’ambizione in azione. In questa conferenza, esaminerà lo stato di attuazione della tabella di marcia per il mercato unico, valutando i risultati raggiunti e le aree in cui i progressi si sono arrestati.

Al centro della sua analisi si trova la questione delle dimensioni. In un’epoca di crescente competizione geoeconomica, le dimensioni sono diventate un imperativo strategico per il mercato europeo, non come fine a se stesso, ma come fonte di potere da costruire in settori strategici, dalla finanza all’energia, dalle telecomunicazioni alle tecnologie di frontiera. Mentre Stati Uniti e Cina sfruttano le dimensioni dei loro mercati interni per proiettare la propria potenza economica, la frammentazione dell’Europa rimane un limite autoimposto alla sua capacità di competere.

Letta affronterà le sfide politiche legate all’approfondimento dell’integrazione in un contesto frammentato, dove gli interessi nazionali e i cicli elettorali spesso ostacolano le riforme europee a lungo termine. Elemento centrale della sua argomentazione è la necessità di inquadrare i negoziati come un esercizio a somma positiva: anziché una competizione a somma zero tra Stati membri, il completamento del Mercato Unico dovrebbe essere inteso come un vantaggio collettivo in termini di prosperità, competitività e autonomia strategica.

Quando: 18 settembre 2026, dalle 14:30 alle 16:00 CEST

Dove: Firenze, Italia

Enrico Letta è Presidente dell’Istituto Jacques Delors ed ex Primo Ministro italiano. Da ottobre 2024 è Preside della IE School of Politics, Economics & Global Affairs di Madrid.

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Il Laboratorio sull’Unione economica e monetaria (EMU Lab) è un’iniziativa collaborativa promossa dalla Cattedra Tommaso Padoa-Schioppa e dalla Cattedra Pierre Werner , con l’obiettivo di rivalutare la struttura dell’Unione economica e monetaria alla luce delle attuali condizioni economiche europee e globali. Ci proponiamo di individuare innovazioni in ambito di ricerca e politiche per promuovere la stabilità, la crescita e l’equità nell’UEM, rafforzando la resilienza dell’economia e della società europea.