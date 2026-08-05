Roma: “Il grande freddo”, rifugi climatici culturali

“Il grande freddo”, rifugi climatici culturali fino al 14 agosto

Tematica: Eventi ad ingresso libero

4 agosto 2026

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Prosegue fino al 14 agosto “Il Grande Freddo”, l’iniziativa promossa da Roma Capitale per offrire alla cittadinanza cinema e luoghi climatizzati durante le ondate di calore.

Il progetto ha registrato una forte partecipazione: dal 23 luglio al 4 agosto oltre 20mila persone hanno usufruito gratuitamente degli spazi messi a disposizione nelle sale cinematografiche, nelle biblioteche e nei luoghi della cultura coinvolti.

L’iniziativa ha interessato nove cinema, con due proiezioni gratuite grazie alla collaborazione di Anec, undici biblioteche, dove sono state distribuite gratuitamente bottiglie d’acqua con il supporto della Protezione Civile, la Sala Squarzina del Teatro Argentina e alcuni spazi del Palazzo delle Esposizioni, tra cui l’Auditorium e l’area dedicata alla mostra di Emergency “Revelation” di Lorenzo Meloni.

Considerata la risposta positiva della cittadinanza e il protrarsi delle alte temperature, Roma Capitale ha deciso di prorogare l’iniziativa fino al 14 agosto, mantenendo disponibili le sale cinematografiche e le biblioteche aderenti, per continuare a garantire luoghi di refrigerio e di cultura.

“Le ondate di calore che stanno interessando Roma impongono alle istituzioni di mettere in campo misure concrete per proteggere le persone, in particolare quelle più fragili. Per questo abbiamo deciso di prorogare fino al 14 agosto l’iniziativa ‘Il Grande Freddo’, dopo la straordinaria risposta registrata in queste settimane. Oltre 20mila persone hanno trovato nei cinema, nelle biblioteche e negli spazi culturali aderenti un luogo climatizzato, accogliente e gratuito dove trascorrere le ore più calde della giornata. È un risultato importante che dimostra quanto sia utile mettere in rete cultura e servizi per rispondere a un’emergenza che il cambiamento climatico rende sempre più frequente. Continueremo a fare tutto il possibile per offrire ai cittadini spazi accessibili, ringraziando tutti i soggetti che hanno reso possibile questa iniziativa con grande spirito di collaborazione” ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri.

“Ci è stato chiesto da cittadine e cittadini di proseguire con l’ iniziativa ‘Il Grande Freddo’, apprezzata anche dai non residenti di passaggio per qualche giorno in città – spiega Massimiliano Smeriglio, Assessore alla cultura e al coordinamento delle iniziative riconducibili alla giornata della Memoria – E noi, già convinti nel prorogarla, siamo molto felici di poter dare a tutte e tutti una possibilità di riparo dal caldo e anche un’opportunità di socialità: la cultura è welfare, è benessere, è la strada per rompere l’isolamento, per dare, in tutti I sensi, respiro alle persone fragili, sole”.

SCARICA IL PROGRAMMA DELLE PROIEZIONI NELLE SALE.

BIBLIOTECHE

Sala lettura refrigerata, distribuzione di acqua – orari di consegna acqua: h 10-12.

Delle 11 biblioteche che hanno aderito, alcune chiuderanno prima del 14 agosto. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alle chiusure indicate.

Biblioteca Morante chiuderà dal 10 al 16 agosto

Biblioteca Renato Nicolini chiuderà dal 15 al 30 agosto

Biblioteca Nelson Mandela chiuderà dall’8 al 23 agosto

Biblioteca Laurentina chiuderà dal 9 al 23 agosto

Biblioteca Flaminia chiuderà dal 17 al 28 agosto

Biblioteca Fabrizio Giovenale resterà sempre aperta

Biblioteca Enzo Tortora chiuderà dal 17 al 28 agosto

Biblioteca Goffredo Mameli chiuderà dal 15 al 30 agosto

Biblioteca Joyce Lussu resterà sempre aperta

Biblioteca Guglielmo Marconi resterà sempre aperta

Biblioteca Vaccheria Nardi chiuderà dall’8 al 23 agosto

Per ulteriori verifiche sugli orari di apertura e chiusura, invitiamo a visitare la pagina dedicata del sito Biblioteche di Roma .

RED

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