Si svolgerà domani, mercoledì 12 agosto, a partire dalle ore 6

Palio 16 agosto, il programma

della seconda giornata di prove regolamentate

Si svolgerà in Piazza del Campo domani, mercoledì 12 agosto, a partire dalle ore 6, la seconda giornata delle prove regolamentate dei cavalli in vista del Palio del 16 agosto 2026.

Questo il programma delle prove regolamentate di domani, mercoledì 12 agosto.

PRIMA PROVA

SECONDA PROVA

1. BAGNOLO AA – Diego Minucci

1. DOVIZIA AA – Giosuè Carboni

2. BENITO BAIO AA – Alessandro Cersosimo

2. EMIGRANTE AA – Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa

3. FURIA TULESA AA – Michel Putzu

3. KING RIO AA – Diego Minucci

4. TERRENERE FOLLIA AA – Andrea Sanna

4. ERMOSA DE CAMPEDA AA – Silvano Mulas

5. EBANO AA – Alessio Giobbe

5. GOLDEN RIU AA – Filippo Belloni

6. FAMELICAMU AA – Antonio Francesco Mula

6. FORTZA PARIS AA – Pietro Masuri

7. DORINDA AA – Federico Fabbri

7. FAVOLOSO ORANESU AA – Antonio Siri

8. GRANDE AMORE AA – Marco Bitti

8. GIORDANO AA – Federico Fabbri

TERZA PROVA

QUARTA PROVA

1. ELLY AA – Andrea Coghe

1. FUORI ROTTA AA – Silvano Mulas

2. SIR MARK AA – Mattia Chiavassa

2. FARAONE DE NULE AA – Antonio Francesco Mula

3. GAUDIA A TUTTI AA – Federico Fabbri

3. ESCALUS AA – Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa

4. GRINGO MENDOZA AA – Alessandro Columbu

4. GUIZZO AA – Federico Fabbri

5. FEDOR AA – Marco Bitti

5. FIGARO FIO AA – Gabriele Puligheddu

6. FERRO NERO AA – Francesco Caria

6. GHOST BOY AA – Francesco Scarparo

7. GALUSE’ BOY AA – Mattia Atzeni

7. GIA’ FUD’ORA AA – Massimiliano Virgili

8. GARDENIA AA – Gabriele Lai

Sono settantasette i cavalli ammessi alle prove regolamentate e otto i cavalli ammessi direttamente alla Tratta di giovedì 13 agosto: queste le decisioni della Commissione veterinaria del Palio dopo la tre giorni di visite effettuata presso la clinica del Ceppo a Monteresi in vista del Palio del 16 agosto 2026. I cavalli ammessi direttamente alla Tratta sono Anda e Bola, Benitos Canarinu, Diodoro, Donrodrigo, Eberardo, Viso d’Angelo, Volpino.