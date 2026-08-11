Milo celebra Battiato e Dalla, grande successo per il quinto Tributo. Teatro gremito per Amara e Simone Cristicchi.

È stata una serata di grandi emozioni, musica e memoria quella vissuta a Milo per la quinta edizione del Tributo a Franco Battiato e Lucio Dalla – Premio ‘Caro Amico… Ti vengo a cercare’, organizzato dalla Pro Loco di Milo, guidata dal presidente Alfredo Cavallaro, con la direzione artistica di Alfio Zappalà. Un appuntamento che negli anni è diventato uno degli eventi culturali più significativi dell’estate siciliana, nato per celebrare il legame profondo dei due grandi cantautori con Milo. Il Teatro ‘Lucio Dalla’ era gremito in ogni ordine di posto e il pubblico ha accompagnato con lunghi e scroscianti applausi le esibizioni di Amara e Simone Cristicchi, protagonisti di un concerto intenso e coinvolgente, accompagnati dalla Ethos Orchestra diretta dal maestro Daniele Zappalà. A rendere ancora più speciale la serata, condotta da Ruggero Sardo, è stata la presenza di Cristina Battiato, nipote dell’indimenticato Maestro, accolta con affetto dal pubblico di Milo. Il concerto ha proposto un viaggio attraverso alcune delle pagine più importanti del repertorio di Battiato e Dalla: da 4 marzo a Piazza Grande, da Bandiera bianca a L’animale, passando per Anna e Marco, Strade parallele, Prospettiva Nevskij, Disperato erotico stomp, La sua figura e L’ombra della luce. Nella seconda parte spazio a Torneremo ancora, Centro di gravità permanente e, nel finale, a La cura, eseguita a due voci. Un’accoppiata, quella tra Amara e Cristicchi, che ha conquistato il pubblico per intensità e sensibilità.

Particolarmente emozionanti anche i ricordi personali legati ai due grandi cantautori condivisi da Cristicchi. “È stata una serata che ha confermato quanto sia forte il legame tra Milo e Battiato e Dalla – afferma il direttore artistico Alfio Zappalà – Due artisti che hanno lasciato qualcosa di veramente importante a questa comunità. E due artisti, Amara e Simone Cristicchi, che gli hanno reso omaggio con grande sensibilità. Era esattamente ciò che volevamo. Una serata ricca di emozioni, la riconferma di un appuntamento importante per la Sicilia”. La scelta di affidare il concerto ad Amara e Simone Cristicchi nasce proprio dalla volontà, perseguita dalla direzione artistica, di proporre interpreti capaci di raccontare l’essenza di Battiato e Dalla con sensibilità e personalità, trasformando la musica in occasione di riflessione, memoria e condivisione. Con la quinta edizione, il Tributo conferma così la propria identità: non soltanto un concerto, ma un appuntamento che mantiene vivo il rapporto tra Milo e due artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura italiana, continuando a far incontrare musica, memoria, territorio ed emozioni.

Nel corso della quinta edizione avrebbe dovuto essere consegnato anche il Premio ‘Caro Amico… Ti vengo a cercare’ al colonnello Luca Parmitano, scelto quest’anno dalla Pro Loco di Milo per il suo straordinario percorso umano e professionale. Parmitano aveva manifestato la volontà di essere presente personalmente per ritirare il riconoscimento, ma i suoi impegni a Houston, legati alla missione sulla Luna, non gli hanno consentito di essere a Milo ieri sera. Il premio sarà comunque consegnato personalmente a Parmitano. “Lo abbiamo contattato in occasione della sua ultima visita sull’Etna – dichiara il presidente della Pro Loco di Milo, Alfredo Cavallaro – Ci ha detto di essere felice di riceverlo e che avrebbe fatto il possibile per esserci. Impegni più importanti lo hanno portato a Houston. Glielo consegneremo quando tornerà dalle stelle. Speriamo che trovi sul suo cammino anche quella che abbiamo dedicato a Franco Battiato in occasione della prima edizione del Premio”. Il riconoscimento, istituito dalla Pro Loco, è dedicato a personalità e giovani talenti che, attraverso il proprio impegno artistico, culturale o professionale, contribuiscono a promuovere i valori dell’arte, della cultura e del territorio, nel solco dell’esempio lasciato da Battiato e Dalla.