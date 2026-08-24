Anixa Biosciences presenterà il vaccino contro il cancro al seno e la terapia CAR-T per quello ovarico alla Cantor Fitzgerald Global Healthcare Conference del 2026

Anixa Biosciences presenterà i suoi prodotti alla Cantor Fitzgerald Global Healthcare Conference del 2026, illustrando il suo vaccino contro il cancro al seno e la terapia CAR-T per il cancro ovarico.

Scarica come PDF24 agosto 2026

I dati finali della Fase 1 del vaccino contro il cancro al seno mostrano che tutti gli endpoint primari sono stati raggiunti e che il 74% dei partecipanti ha mostrato risposte immunitarie definite dal protocollo; sono in corso i preparativi per la Fase 2.

La terapia CAR-T per il cancro ovarico, lira-cel, raggiunge il dosaggio più elevato finora registrato nella quinta coorte con linfodeplezione: quattro pazienti superano un anno di sopravvivenza, la più lunga dei quali di circa 28 mesi.

Presentazione per illustrare i progressi clinici di Anixa e le collaborazioni con importanti istituti di ricerca sul cancro: la Cleveland Clinic e il Moffitt Cancer Center.

SAN JOSE, California , 24 agosto 2026 /PRNewswire/ — Anixa Biosciences, Inc. (“Anixa” o la “Società”) (NASDAQ: ANIX), un’azienda biotecnologica focalizzata sul trattamento e la prevenzione del cancro, ha annunciato oggi che il management parteciperà alla Cantor Fitzgerald Global Healthcare Conference 2026, che si terrà dal 9 all’11 settembre 2026 a New York.

Mike Catelani, Presidente, COO e CFO di Anixa, terrà una presentazione in cui illustrerà il vaccino contro il cancro al seno di Anixa, sviluppato in collaborazione con la Cleveland Clinic, che ha completato una sperimentazione clinica di Fase 1 finanziata dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. La sperimentazione ha raggiunto tutti gli endpoint primari, inclusi quelli relativi alla sicurezza, e il 74% dei partecipanti ha generato risposte immunitarie definite dal protocollo. Sono in corso i preparativi per la sperimentazione di Fase 2.

“La recente presentazione da parte di Merck e Moderna dei dati preliminari relativi al loro vaccino personalizzato contro il melanoma rafforza il crescente potenziale dei vaccini contro il cancro come nuovo e importante approccio sia per il trattamento che per la prevenzione della malattia. Anixa sta già compiendo progressi in questo campo con un vaccino progettato per trattare e prevenire il cancro al seno. A seguito degli incoraggianti risultati della nostra sperimentazione di Fase 1, ci stiamo ora preparando a far avanzare il programma alla Fase 2”, ha dichiarato il Dott. Amit Kumar, Presidente e CEO di Anixa.

Il Dott. Catelani parlerà anche della terapia CAR-T per il cancro ovarico di Anixa, liraltagene-autoleucel, o lira-cel, attualmente in fase di valutazione in uno studio clinico di Fase 1 in collaborazione con il Moffitt Cancer Center. I partecipanti a questo studio sono pazienti con cancro ovarico recidivante e resistente, precedentemente sottoposte a numerosi trattamenti, che non hanno risposto alle terapie convenzionali e sono in progressione. Nello studio lira-cel, il dosaggio è stato esteso alla quinta e più elevata coorte valutata fino ad oggi, che include per la prima volta la linfodeplezione. Ad oggi non sono state osservate tossicità dose-limitanti e quattro pazienti hanno superato un anno di sopravvivenza dopo il trattamento, con la sopravvivenza più lunga di circa 28 mesi.

“Questo è un momento entusiasmante per Anixa, con il nostro vaccino contro il cancro al seno che si avvia alla Fase 2 e il nostro programma CAR-T per il cancro ovarico che sta raggiungendo il dosaggio più elevato valutato nella sperimentazione”, ha affermato il signor Catelani, “Non vediamo l’ora di condividere i nostri progressi in futuro.”

Dettagli della presentazione:

Evento: Conferenza globale sulla sanità Cantor Fitzgerald 2026

Data: 11 settembre 2026

Ora: 8:00 ET

Luogo: Waldorf Astoria New York (301 Park Avenue)

Il management sarà disponibile per incontri individuali durante la conferenza.

Informazioni su Anixa Biosciences, Inc.

Anixa è un’azienda biotecnologica in fase clinica focalizzata sul trattamento e la prevenzione del cancro. Il portfolio terapeutico di Anixa comprende liraltagene autoleucel, o lira-cel, un’immunoterapia per il cancro ovarico sviluppata in collaborazione con il Moffitt Cancer Center, che utilizza un nuovo tipo di CAR-T, noto come tecnologia a cellule T con recettore endocrino chimerico (CER-T). Questa tecnologia si differenzia dalle altre terapie cellulari in quanto il ligando naturale del recettore FSHR, l’FSH, si lega al recettore FSHR sulla cellula tumorale anziché un frammento di anticorpo. Il Moffitt è leader mondiale nei trattamenti di immunoterapia oncologica, pioniere di terapie cellulari di nuova generazione come CAR-T e linfociti infiltranti il ​​tumore (TIL) per sfruttare il potere del sistema immunitario. Il portfolio di vaccini dell’azienda comprende vaccini sviluppati in collaborazione con la Cleveland Clinic per il trattamento e la prevenzione del cancro al seno e alle ovaie, nonché ulteriori vaccini oncologici per affrontare molti tumori intrattabili, tra cui neoplasie ad alta incidenza a carico di polmone, colon e prostata. Queste tecnologie vaccinali si concentrano sull’immunizzazione contro proteine ​​”in disuso” che si è scoperto essere espresse in alcune forme di cancro. I vaccini contro il cancro al seno e alle ovaie sono stati sviluppati presso la Cleveland Clinic e concessi in licenza esclusiva ad Anixa. La Cleveland Clinic ha diritto a royalties e altri ricavi commerciali derivanti da queste tecnologie vaccinali. Il modello di business unico di Anixa, basato sulla collaborazione con istituti di ricerca di fama mondiale in tutte le fasi di sviluppo, consente all’azienda di esaminare continuamente tecnologie emergenti in campi complementari per un ulteriore sviluppo e commercializzazione. Per saperne di più, visita il sito www.anixa.com o segui Anixa su LinkedIn , X , Facebook e YouTube .

Dichiarazioni previsionali

Le dichiarazioni che non costituiscono fatti storici possono essere considerate dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni previsionali non sono dichiarazioni di fatti storici, ma riflettono piuttosto le attuali aspettative di Anixa in merito a eventi e risultati futuri. Generalmente utilizziamo le parole “ritiene”, “si aspetta”, “intende”, “pianifica”, “prevede”, “probabilmente”, “sarà” ed espressioni simili per identificare le dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni previsionali, comprese quelle relative alle nostre aspettative, comportano rischi, incertezze e altri fattori, alcuni dei quali al di fuori del nostro controllo, che potrebbero far sì che i nostri risultati, prestazioni o successi effettivi, o i risultati del settore, siano sostanzialmente diversi da qualsiasi risultato, prestazione o successo futuro espresso o implicito in tali dichiarazioni previsionali. Questi rischi, incertezze e fattori includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli indicati nella sezione “Item 1A – Risk Factors” e in altre sezioni della nostra più recente Relazione Annuale sul Modulo 10-K, nonché nelle nostre Relazioni Trimestrali sul Modulo 10-Q e nelle Relazioni Correnti sul Modulo 8-K. Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto richiesto dalla legge. Si raccomanda di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali nella valutazione delle informazioni presentate in questo comunicato stampa.

FONTE Anixa Biosciences, Inc.