

Il Presidente Mattarella in Visita di Stato nel Principato di Monaco

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in Visita di Stato nel Principato di Monaco (2-3 ottobre), su invito del Principe Alberto II. Si tratta della prima Visita di Stato di un Capo dello Stato italiano nel Principato.

All’arrivo al Palazzo dei Principi, residenza ufficiale della famiglia Grimaldi, il Presidente Mattarella è stato accolto nel cortile d’onore dal Principe Alberto II e dalla Principessa Charlène. Dopo la cerimonia di benvenuto, con gli onori militari, l’esecuzione degli inni nazionali, e la presentazione delle Delegazioni ufficiali, il Capo dello Stato si è intrattenuto a colloquio con il Principe nel Salone di Famiglia.