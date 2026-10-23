Sicilia:Trema la terra, sciame sismico in corso nel Tirreno Meridionale

Notizia in aggiornamento

Un terremoto di magnitudo ML 2.9 è avvenuto nella zona: Tirreno Meridionale [Mare], il

23-10-2026 14:39:05 (UTC) 15 minuti, 55 secondi fa

23-10-2026 16:39:05 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.7715, 14.1338 ad una profondità di 6 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

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Un terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona: Tirreno Meridionale [Mare], il

23-10-2026 19:29:50 (UTC) 34 minuti, 43 secondi fa

23-10-2026 21:29:50 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.8195, 14.1178 ad una profondità di 6 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Un terremoto di magnitudo ML 4.6 è avvenuto nella zona: Tirreno Meridionale [Mare], il

23-10-2026 13:55:34 (UTC) 28 minuti, 22 secondi fa

23-10-2026 15:55:34 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.7837, 14.1693 ad una profondità di 8 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Un terremoto di magnitudo ML 3.2 è avvenuto nella zona: Tirreno Meridionale [Mare], il

23-10-2026 12:59:46 (UTC) 14 minuti, 35 secondi fa

23-10-2026 14:59:46 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.8393, 14.2280 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Un terremoto di magnitudo ML 2.7 è avvenuto nella zona: Tirreno Meridionale [Mare], il

23-10-2026 12:47:48 (UTC) 23 minuti, 43 secondi fa

23-10-2026 14:47:48 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.7788, 14.1737 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Un terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona: Tirreno Meridionale [Mare], il

23-10-2026 12:26:14 (UTC) 46 minuti, 8 secondi fa

23-10-2026 14:26:14 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.8183, 14.2347 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Uno sciame sismico si sta verificando nel mar Tirreno Meridionale. Le scosse più forti di magnitudo 5.5, 3.6 e 4.3 si sono verificate a distanza di pochi minuti, rispettivamente alle 12:19, 11:56 e alle 11:51, come riporta l’Ingv sui propri canali ufficiali. Un’ora prima c’era stato un altro sisma sempre nella stessa zona di magnitudo 3.3 alle 11:04. E poi ancora una quinta è stata registrata alle 12.41, con magnitudo 3.2, e alle 13:08 di magnitudo 2.9.

Un terremoto di magnitudo ML 3.2 è avvenuto nella zona: Tirreno Meridionale [Mare], il

23-10-2026 12:05:41 (UTC) 29 minuti, 25 secondi fa

23-10-2026 14:05:41 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.7997, 14.1522 ad una profondità di 8 km.

Il sisma – in particolare la seconda scossa – è stata avvertita distintamente a Palermo, Milazzo e nei comuni della costa e fino a Messina, come scrivono molti utenti sui social. “E’ stata forte ed è durata tanto”, si legge in alcuni commenti. Diversi i cittadini scesi in strada a Trapani, dove il sisma è stato avvertito nettamente. A scopo precauzionale è stato sgomberato anche il Palazzo di giustizia. Segnalazioni anche da Acireale e addirittura da Catanzaro e Reggio Calabria, anche se sentita più lieve.