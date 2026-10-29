

Mattarella consegna i “Premi Eni Award 2026”

Si è svolta, al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna dei “Premi Eni Award 2026”, istituiti con l’obiettivo di sviluppare un migliore utilizzo delle fonti energetiche, promuovere la scienza e la tecnologia applicate all’ambiente e valorizzare le nuove generazioni di ricercatori.

Nella Sala degli Specchi, la cerimonia è stata aperta dagli interventi di Giuseppina Di Foggia e Claudio Descalzi, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Eni.

Il Presidente Mattarella, dopo aver ricevuto una medaglia coniata in occasione dell’edizione 2026 dell’Eni Award, ha consegnato i Premi:

‘Soluzioni Ambientali Avanzate’ al professor John Hartwig;

‘Transizione Energetica’ alla professoressa Véronique Gouverneur;

‘Frontiere dell’Energia’ alla professoressa Laura Gagliardi;

‘Giovane Ricercatore dell’Anno’ al dottor Leonardo Magherini e al dottor Filippo Trevisi;

‘Giovani Talenti dall’Africa’ al dottor Nosakhare Jeremiah Aigbedion e alla dottoressa Gosego Keotshepile Mapula Sedikelo.

Nella stessa circostanza il Presidente Mattarella ha altresì conferito i ‘Riconoscimenti all’Innovazione Eni’ e la menzione speciale ‘Eni Joule for Entrepreneurship’ a tre startup che si sono particolarmente distinte per l’innovatività e la sostenibilità dei progetti imprenditoriali proposti.