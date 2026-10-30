Giornata di sciopero generale e di cortei in tutta Italia, quella di oggi, venerdì 30 ottobre. Manifestazioni in oltre 40 piazze. Tensioni e scontri a Torino e Roma, invasa la tangenziale di Milano per oltre tre ore.

A Roma un gruppo di studenti, reduci dal corteo a Roma, dopo aver lanciato uova davanti al ministero dell’Istruzione, ha raggiunto Ponte Sisto per dirigersi verso il Parlamento, trovando a protezione le forze dell’ordine. I manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone ed è scattata una carica di alleggerimento.

Al grido ‘corteo, corteo’, gli studenti, avendo trovato chiuso l’accesso a Ponte Sisto, si sono diretti verso ponte Garibaldi. Hanno provato ad attraversare il ponte ma si sono trovati davanti i blindati delle forze dell’ordine. A quel punto hanno proseguito sul lungotevere verso l’Isola Tiberina, pure presidiata dalle forze dell’ordine.

Gli agenti, in tenuta anti-sommossa hanno chiuso via del Corso all’altezza di piazza Colonna, con blindati piazzati di traverso sulla strada, mentre anche la galleria Sordi viene monitorata per evitare ingressi non autorizzati verso Montecitorio e la sede del governo. Stesso cordone di sicurezza alle spalle di Palazzo Chigi.