Russia-Ucraina:“Una guerra di logoramento” a “lungo termine”

“Una guerra di logoramento” a “lungo termine”

Durante una visita a Washington, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, dopo un incontro con il presidente Biden, ha ritenuto che i paesi occidentali debbano prepararsi “a una guerra di logoramento” a “lungo termine” . “Dobbiamo essere preparati per il lungo termine. Perché quello che vediamo è che questa guerra ora è diventata una guerra di logoramento “, ha detto ai giornalisti giovedì 2 giugno. La guerra in Ucraina “potrebbe finire domani, se la Russia mettesse fine alla sua aggressione” , ha dichiarato mercoledì il segretario generale della Nato durante una conferenza stampa a fianco del capo della diplomazia americana Antony Blinken.

Ma “non vediamo alcun segno in quella direzione in questa fase “, ha aggiunto.

Aggiornamento sulla situazione alle 22:30

Circa il 20% del territorio ucraino nelle mani delle forze russe. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, le forze russe attualmente controllano “circa il 20%” del territorio ucraino, ovvero quasi 125.000 km 2 . In confronto, le forze russe controllavano già, prima dell’invasione dell’Ucraina del 24 febbraio, “oltre 43.000 km2 ” , ha aggiunto.

Accordo sul sesto pacchetto di sanzioni europee . I rappresentanti dei Ventisette hanno approvato un sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca compreso un embargo petrolifero con esenzioni, ma hanno rinunciato a inserire nella lista nera il capo della Chiesa ortodossa russa. La Commissione europea aveva proposto di inserire il patriarca Kirill nell’elenco delle persone sanzionate dal congelamento dei beni e dal divieto di ingresso nell’UE, ma l’Ungheria si è opposta.

Nuove sanzioni Usa. Washington ha annunciato una nuova serie di sanzioni, che prendono di mira in particolare il suo caro amico, il finanziere Sergei Pavlovich Roldougin e una società di intermediazione di superyacht per oligarchi russi. Il Tesoro, il Dipartimento di Stato e il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti stanno prendendo di mira una miriade di nuovi oligarchi o membri dell’ “élite” di Mosca . Diversi yacht regolarmente utilizzati, secondo Washington, dal presidente russo, sono anche nella lista nera degli Stati Uniti, tra cui Graceful , Olympia , Shellest e Nega .

Gli abitanti di Sloviansk, nell’est, hanno chiamato a evacuare. Un centinaio di persone hanno lasciato giovedì Sloviansk, una città nell’Ucraina orientale ora priva di acqua ed elettricità, mentre il sindaco della città ha invitato i residenti a evacuare. Martedì, uno sciopero russo ha provocato tre morti e sei feriti in città e ha causato gravi danni, secondo i testimoni intervistati dall’AFP.

L’amministrazione filo-russa prende il controllo delle proprietà statali ucraine. L’amministrazione filorussa insediata dalla Russia nei territori che occupa nella regione di Zaporizhia, nel sud-est dell’Ucraina, ha annunciato che sta prendendo il controllo delle proprietà dello Stato ucraino. Secondo un funzionario, questa misura riguarda “terreni, risorse naturali, infrastrutture di settori strategici dell’economia” . Non ha specificato se fosse preoccupata la centrale nucleare di Zaporizhia, la più grande in Ucraina e in Europa, e occupata dalle forze russe.

