Celebrità italiane sostengono la Giornata Mondiale del Rifugiato

Sono molte le celebrità italiane che si sono unite a UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, per la Giornata Mondiale del Rifugiato, appuntamento annuale voluto dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di milioni di rifugiati e richiedenti asilo che, costretti a fuggire da guerre, violenze e persecuzioni, lasciano i propri affetti, la propria casa e tutto ciò che un tempo era la loro vita per cercare salvezza in un altro paese.

Lino Guanciale è il protagonista dello spot ufficiale della campagna Together #WithRefugees per ribadire il diritto dei rifugiati di essere protetti e di ricostruire la propria vita in dignità, chiunque siano e da qualsiasi luogo provengano, sempre.

Alessandro Gassmann, Ambasciatore di Buona Volontà dell’UNHCR dal 2016, ha registrato un video messaggio per parlare dei rifugiati e delle principali cause che li spingono alla fuga.

Inoltre, il 20 giugno Alessandro Gassmann, Lino Guanciale, Greta Scarano, Carolina Crescentini, Nicole Grimaudo, Francesco Pannofino, Lorena Bianchetti, Giuseppe Catozzella, Elena Sofia Ricci, Irene Ferri, Cecilia Dazzi, Paola Saluzzi, Giovanni Scifoni, Maria Chiara Giannetta, Mia Ceran, Demetrio Albertini, Giuseppe Bergomi e Alessandro Florenzi indosseranno un fiocchetto blu con l’hashtag #WithRefugees sui loro canali social per esprimere solidarietà con chi è stato costretto a fuggire dal proprio paese a causa di guerre, violenze e persecuzioni.