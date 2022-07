La Via europea della fiaba passa da Collodi

Conferenza stampa di presentazione lunedì 18 luglio alle 11.30 a palazzo del Pegaso. Interviene il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo

Firenze – La “Via europea della Fiaba” è ora Itinerario culturale europeo. Un riconoscimento d’eccellenza il cui punto di partenza e arrivo è in Toscana, a Collodi, dove si celebrano il burattino Pinocchio e la sua storia, scritta da Carlo Collodi.

Itinerario ideato e promosso dalla Fondazione nazionale Carlo Collodi, la Via ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dal Consiglio d’Europa. Per presentarla è stata organizzata una conferenza stampa, che si terrà lunedì prossimo 18 luglio alle ore 11.30, nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso, in via Cavour 4 a Firenze.

Interverranno il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo (in collegamento video), il presidente della Fondazione nazionale Carlo Collodi Pier Francesco Bernacchi, Marina D’Amato, presidente associazione Via europea della Fiaba, Alberto D’Alessandro, manager della Via.

In costanza di misure per il contenimento della pandemia la partecipazione in presenza dei media è contingentata a chi farà richiesta tramite mail all’ufficio stampa del Consiglio regionale. Gli accrediti saranno comunque limitati.

Cecilia Meli