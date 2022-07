Emergenza coronavirus: news del 22.07.2022

Sono 80.653 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 21 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 157 morti.

Numeri del covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

I DATI DALLE REGIONI

LAZIO – Sono 6.833 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 luglio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 9 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.700 tamponi molecolari e 28.855 antigenici con un tasso di positività al 19,7%. Da ieri sono guarite 6.031 persone. I ricoverati sono 1.078 i ricoverati, 4 in più di ieri, 69 le terapie intensive occupate, 2 in meno di ieri. I casi a Roma città sono a quota 3.028. Questa la situazione, nel dettaglio, nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 1.134 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 2: sono 971 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 3: sono 923 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 4: sono 443 i nuovi casi. Asl Roma 5: sono 569 i nuovi casi. Asl Roma 6: sono 645 i nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 2.148 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 675 i nuovi casi e 1 decesso. Asl di Latina: sono 929 i nuovi casi. Asl di Rieti: sono 190 i nuovi casi e 1 decesso. Asl di Viterbo: sono 354 i nuovi casi e 1 decesso.

SARDEGNA – Sono 2.197 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 luglio in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8410 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (come ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 170 (come ieri), 39846 sono i casi di isolamento domiciliare (-144). Si registrano tre decessi: una donna di 88 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari, un uomo di 86 anni residente nella provincia di Sassari e 1 donna di 77 anni residente nella provincia di Oristano.

LOMBARDIA – Sono 10.846 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 luglio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 42 morti per un totale di 41.227. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 51.081 tamponi, tra molecolari e antigenici, di cui è risultato positivo il 21,2%. Salgono a 41 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 2 in più di ieri. Diminuiscono i ricoveri ordinari (-33) che scendono a 1.540.

Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 3.217 di cui 1.116 nella città capoluogo. Seguono la provincia di Brescia (+1.330 nuovi casi), Monza e Brianza (+1.027), Bergamo (+1.017), Varese (+966), Pavia (+669), Como (+587), Mantova (+555), Cremona (+436), Lecco (+312), Lodi (+278) e Sondrio (+154).

ABRUZZO – Sono 2.672 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 luglio in Abruzzo, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. Il totale dei casi nella regione da inizio emergenza sale così, al netto dei riallineamenti, a 486.176. Il totale dei decessi sale a 3.426. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 431836 dimessi/guariti (+1.361 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 50.914 (+1.307 rispetto a ieri). Di questi, 273 pazienti (-12 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 8 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.956 tamponi molecolari (2.406.513 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 9.707 test antigenici (4.034.107). Del totale dei casi positivi, 100.098 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+534 rispetto a ieri), 139.165 in provincia di Chieti (+788), 112.358 in provincia di Pescara (+592), 117.821 in provincia di Teramo (+608), 10.061 fuori regione (+78) e 6.673 (+72) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

CALABRIA – Sono 3.20 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 luglio in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 12.208 tamponi effettuati). Sono +1.503 i guariti. Il totale dei decessi da inizio pandemia nella regione sale a 2.758. Il bollettino, inoltre, registra +1.513 attualmente positivi, -8 ricoveri (per un totale di 315) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 18).