Siena: “Calici di Stelle 2022”

CALICI DI STELLE 2022

Una notte magica tra cultura, astronomia e grandi vini

Torna in città l’atteso appuntamento “Calici di Stelle” con un ricco calendario di iniziative dall’alba al tramonto.

A Siena per la notte di San Lorenzo, il 10 agosto, sarà possibile visitare i luoghi simbolo della cultura, degustare grandi vini nella suggestiva cornice della Fortezza Medicea, osservare le stelle e visitare il Teatro dei Rinnovati.

L’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Città del Vino, di cui il Comune di Siena è stato tra i primi fondatori, e dal Movimento Turismo del Vino, con il patrocinio di Enit (Agenzia Nazionale Turismo), vedrà l’apertura notturna con ingresso gratuito dalle ore 21 alle 24 del Museo Civico con letture teatralizzate “Storie al chiaro di luna: il museo si racconta”, in collaborazione con I Topi Dalmata, dei Magazzini del Sale di Palazzo Pubblico in cui sarà possibile visitare la mostra “Ai confini dell’impero. Nuove periferie dell’arte contemporanea”, e del Complesso museale Santa Maria della Scala con l’esposizione di Luigi Ballarin “La Mossa del Cavallo” nelle sale San Galgano ed ex Refettorio.

Apertura straordinaria per il Teatro dei Rinnovati con le visite guidate dal titolo “Una notte a teatro” con partenze previste per le ore 21, 22 e 23, con gruppi formati da massimo 25 persone. Per prenotarsi è necessario scrivere una mail all’indirizzo: teatrisiena@comune.siena.it.

Visite guidate con ingresso gratuito (max 20 persone) anche all’interno della Biblioteca e Fototeca Giuliano Briganti dal titolo “Astri e Musica. Contaminazioni in biblioteca”. Un’occasione unica per curiosare insieme rari volumi con volte celesti interpretate da famosi artisti dell’antichità o visionare fotografie storiche con suggestive raffigurazioni pittoriche, le stelle riprodotte nelle più recenti stampe tipografiche e i libri d’artista contemporanei.

L’atmosfera sarà resa ancor più suggestiva da interventi musicali di Giovanni Benvenuti (sax) e Mario Petronzi (chitarra). Per informazioni chiamare i numeri: 0577 534562- 4560

Per gli appassionati di astronomia l’appuntamento, con ingresso gratuito, è agli Orti dei Tolomei, dalle 21.30 alle 24, per ammirare, grazie alla collaborazione con l’Associazione Astrofili Senesi, la volta celeste. In caso di maltempo l’iniziativa non sarà effettuata.

Infine, per gli amanti del buon vino, degustazioni di vini italiani e stranieri a cura di Associazione Nazionale Città del Vino nel Bastione San Domenico, nella splendida cornice della Fortezza Medicea. L’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Città del Vino prevede un biglietto di 10 euro nel quale sono comprese 3 degustazioni. Per info e prenotazioni: tel. 0577 353144 e mail a info@cittadelvino.com.