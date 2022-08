Roma: Incendio cooperativa Agricoltura Nuova

INCENDIO COOPERATIVA AGRICOLTURA NUOVA, ALFONSI: “A PRESTO INCONTRO PER AZIONI DI SOSTEGNO”

Roma, 16 agosto 2022 – “Desidero esprimere la mia piena solidarietà alla Cooperativa Agricoltura Nuova, colpita da un incendio che ha danneggiato mezzi e attrezzature ma, soprattutto, ha distrutto il fienile con la scorta di foraggio. Un fatto, quest’ultimo, che desta molta preoccupazione rispetto all’alimentazione del bestiame nei prossimi mesi. Come testimoniato dal sopralluogo effettuato ieri dal Sindaco Roberto Gualtieri, l’Amministrazione vuole essere concretamente vicina alla Cooperativa, una realtà assai significativa non solo per la produzione agricola romana, ma anche per le sue tante e importanti iniziative di inclusione sociale, di promozione della sostenibilità ambientale e di tutela del paesaggio dell’agro romano. Per questo, nei prossimi giorni incontreremo i rappresentanti della Cooperativa per valutare insieme le iniziative che, nell’ambito delle politiche per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole locali portate avanti dall’Amministrazione Capitolina, possiamo mettere in campo per favorire la ripresa delle attività dell’azienda”, dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale.