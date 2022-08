Cagliari: Forma e Poesia nel Jazz XXV Edizione

Forma e Poesia nel Jazz

XXV Edizione

15 – 19 settembre 2022

Cagliari

Il festival Forma e Poesia nel Jazz raggiunge l’importante traguardo della venticinquesima edizione, che si svolgerà a Cagliari dal 15 al 19 settembre, promossa dall’omonima cooperativa con la direzione artistica di Nicola Spiga. La manifestazione, che ha puntato sin dai suoi esordi esclusivamente sul jazz italiano, confeziona un nuovo cartellone dedicato al 100% al jazz tricolore, intitolandolo “Restart”. Una parola d’ordine che sottolinea la ripartenza del festival (che ritorna al suo format consolidato dopo le due ultime edizioni alterate dalla pandemia) ma anche il passaggio di testimone tra diverse generazioni di artisti, con un’alternanza sui palchi di nomi affermati (Roberto Gatto, i Quintorigo, Enzo Favata, James Senese, Chiara Civello e Rita Marcotulli) e di talenti emergenti (Freak Motel, Jacopo Ferrazza, Francesca Corrias, Ivan Dalia, Andrea Schirru).

Ma il titolo rimanda anche all’importante legame tra la musica e le più rilevanti tematiche sociali. Il festival, infatti, non ‘scommette’ bensì crede fermamente nelle nuove generazioni di artisti che si affacciano sulla scena jazzistica: giovani che da una parte preparano il futuro del jazz, portando all’interno di un linguaggio storicamente codificato elementi sonori innovativi (elettronica, hip hop…), ma che sono anche protagonisti delle tematiche che stanno rivoluzionando il nostro stile di vita. Forma e Poesia nel Jazz punta sui giovani anche perché in loro vede i principali protagonisti dell’impegno sociale, della green economy e delle varie declinazioni della sostenibilità (ambientale, alimentare, dei trasporti), concetti che il festival sostiene da tempo, anche con scelte produttive responsabili e l’adesione al progetto nazionale Jazz Takes the Green.

Serate al Lazzaretto

Il blocco principale del cartellone di Forma e Poesia nel Jazz 2022 si svolgerà al Lazzaretto e al Teatro del Lago Monteclaro.

Ognuna delle serate dal 15 al 17 settembre offrirà ascolti molteplici. Il 15 il Chiostro del Lazzaretto ospiterà le performance dei sardi Freak Motel, con il loro mix di post-rock, atmosfere noise e jazz elettrico, e poi del quartetto di Roberto Gatto, il batterista più rappresentativo del jazz nazionale, che in questa occasione coinvolgerà anche la voce della giovanissima figlia Beatrice Gatto.

Il 16 sarà una serata ad alto voltaggio al Chiostro del Lazzaretto. Si parte con i Quintorigo, che riprendono il loro celebre omaggio a Charles Mingus, adattato alla ricorrenza del centenario della nascita del grande contrabbassista, una delle massime icone della storia del jazz. Il progetto (inciso di recente: Quintorigo Play Mingus Vol. 2) è la prosecuzione dell’album che nel 2008 permise loro di aggiudicarsi il Top Jazz come “Migliore formazione dell’anno”. L’approccio ‘scapigliato’ dei Quintorigo, con il loro incrocio di archi e sax ad elevato tasso d’elettrificazione, esalta lo spirito iconoclasta di questo repertorio. Il proseguimento di serata, con il quartetto “The Crossing” del sassofonista Enzo Favata, sarà anch’esso un’alchimia di sonorità acustiche e tecnologiche, tra minimalismo, space rock, jazz contemporaneo, musica elettronica e world. La serata prevede inoltre una conferenza spettacolo alla Sala Polifunzionale del Lazzaretto: “Saxophobia”, con Attilio Berni, un’autorità in fatto di sassofoni: sua la cura della mostra del Museo del Saxofono di Fiumicino, allestita dal 16 al 18 alla Sala Polifunzionale del Lazzaretto.

Il 17, la musica al Chiostro del Lazzaretto proporrà ulteriori importanti esempi di incroci tra sonorità acustiche ed elettroniche. L’apertura di serata sarà affidata al progetto “Fantàsia” del contrabbassista Jacopo Ferrazza, che cerca un punto di conciliazione tra linguaggi eterogenei come il jazz moderno, la musica da camera, il tardo romanticismo e la musica elettronica. Toccherà poi ai JNC del sassofonista e cantante James Senese, un mito della black music in versione italiana, punto di congiunzione dell’espressività jazz con quella rock e melodica. In serata, alla Sala Polifunzionale del Lazzaretto, Attilio Berni replicherà la sua conferenza spettacolo “Saxophobia”.

Tutte le serate al Lazzaretto si chiuderanno sulla Terrazza con un after hours notturno tra musica e degustazioni: il 15 con lo Zighindi Quartet, il 16 con il Mambo Django Quartet, il 17 con un DJ set da definire.

Concerti al Teatro del Lago Monteclaro

Per le due serate finali il festival si trasferirà al Teatro del Lago Monteclaro. Domenica 18 il programma sarà doppio. In apertura la cantante Francesca Corrias, voce di spicco della scena jazzistica isolana, con il sostegno musicale dei Sunflower proporrà un ambizioso progetto che esplora il senso di identità musicale e linguistica, fondendo jazz e canzone in lingua sarda. A seguire un duo che esalta ulteriormente la creatività femminile, tra canzone d’autore e jazz ricercato, con la cantante e chitarrista Chiara Civello e la pianista Rita Marcotulli.

Il 19 la serata sarà tutta per Ivan Dalia, che si esibirà in piano solo in occasione del trentesimo anniversario di ABC Sardegna, con cui Forma e Poesia nel Jazz è legata da un sodalizio pluriennale. L’incasso sarà devoluto all’Associazione Bambini Cerebrolesi, leader nei progetti di inclusione a livello regionale e nazionale.

I concerti di Francesca Corrias e Ivan Dalia sono inseriti nel progetto Cagliari dal Vivo 2022.

Il festival diffuso

In appendice al festival, il 24 settembre, la Basilica di San Saturnino ospiterà un piano solo di Andrea Schirru, presentato in collaborazione con la Direzione regionale Musei Sardegna in occasione della Giornata Europea del Patrimonio.

Oltre ai concerti serali, il festival svilupperà una serie di altre iniziative che porteranno la musica in giro per il territorio cittadino. Il 15 e 16 settembre, a bordo della metropolitana leggera, Marco Pittau e Matteo Costa saranno protagonisti di Jazz in Metrò. Il 16 mattina si svolgerà una passeggiata naturalistica alla Sella del Diavolo, il promontorio che si affaccia sul Golfo di Cagliari, dove si esibirà il duo formato dalla cantante Carla Giulia Striano e il chitarrista Rubens Massidda. Ancora un abbinamento mattutino di musica e natura il 18, con un percorso in bicicletta nel quartiere e lungomare Sant’Elia, seguito da un aperitivo in jazz al Portico del Lazzaretto.

La venticinquesima edizione del festival Forma e Poesia nel Jazz è organizzata dalla Cooperativa FPJ con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato alla P. Istruzione Cultura e Spettacolo), del Comune di Cagliari (Assessorato alla Cultura) e della Fondazione di Sardegna, con la collaborazione di MIC Sardegna, Cooperativa Sant’Elia 2003, Bflat Festival, Tiscali, Nara Comunicazione, ABC Sardegna, FIAB, ARST, I-Jazz e Sardinia Jazz Network.

PROGRAMMA

Giovedì 15 settembre

Il Lazzaretto – Chiostro

ore 20

FREAK MOTEL

Matteo Sedda (tromba), Andrea Sanna (piano elettrico), Andrea Parodo (basso), Nicola Vacca (batteria)

ore 21:30

ROBERTO GATTO QUARTET feat. Beatrice Gatto

Beatrice Gatto (voce), Alessandro Lanzoni (pianoforte), Alessandro Presti (tromba), Matteo Bortone (contrabbasso), Roberto Gatto (batteria)

Il Lazzaretto – Terrazza, ore 23

Musica e degustazioni

Zighindi Quartet

Venerdì 16 settembre

Il Lazzaretto – Chiostro, ore 20

QUINTORIGO

“Mingus 100: la storia di un mito”

Valentino Bianchi (sax), Andrea Costa (violino), Gionata Costa (violoncello), Stefano Ricci (contrabbasso)

Il Lazzaretto – Sala Polifunzionale, ore 21

conferenza spettacolo Saxophobia – Il saxofono e le sue metamorfosi

con Attilio Berni

Il Lazzaretto – Chiostro, ore 22

ENZO FAVATA QUARTET

“The Crossing”

Enzo Favata (clarinetto basso, sax soprano, elettronica), Simone Graziano (piano elettrico, sintetizzatore, elettronica),

Pasquale Mirra (vibrafono, marimba, sintetizzatore), Marco Frattini (batteria)

Il Lazzaretto – Terrazza, ore 23

Musica e degustazioni

Mambo Django Quartet

Sabato 17 settembre

Il Lazzaretto – Sala Polifunzionale, ore 11

conferenza spettacolo

Saxappeal – Da anonima pipa di nickel a stereotipo musicale dell’erotismo

Il Lazzaretto – Chiostro, ore 20

JACOPO FERRAZZA

“Fantàsia”

Jacopo Ferrazza (contrabbasso, sintetizzatore), Enrico Zanisi (pianoforte, sintetizzatore, live electronics),

Livia De Romanis (violoncello), Valerio Vantaggio (batteria), Alessandra Diodati (voce)

Il Lazzaretto – Sala Polifunzionale, ore 21

conferenza spettacolo Saxophobia – Il saxofono e le sue metamorfosi

con Attilio Berni

Il Lazzaretto – Chiostro, ore 22

JAMES SENESE JNC

James Senese (voce, sax), Lorenzo Campese (tastiere), Rino Calabritto (basso), Fredy Malfi (batteria)

Il Lazzaretto – Terrazza, ore 23:30

Musica e degustazioni

DJ set da definire

Domenica 18 settembre

Teatro del Lago Monteclaro

ore 20

FRANCESCA CORRIAS & SUNFLOWER

Francesca Corrias (voce, flauto), Sandro Mura (pianoforte), Filippo Mundula (contrabbasso), Pierpaolo Frailis (batteria)

Concerto inserito nella manifestazione Cagliari dal vivo 2022

ore 21:30

CHIARA CIVELLO & RITA MARCOTULLI DUO

Chiara Civello (voce, chitarra), Rita Marcotulli (pianoforte)

Lunedì 19 settembre

Teatro del Lago Monte Claro, ore 20:30

IVAN DALIA piano solo

Ivan Dalia (pianoforte)

Evento speciale in occasione del 30° anniversario di ABC Sardegna

Concerto inserito nella manifestazione Cagliari dal vivo 2022

ALTRI EVENTI

15 e 16 settembre, ore 11:30

Jazz in Metrò per la mobilità sostenibile

con Marco Pittau (tromba) e Matteo Costa (contrabbasso)

16 settembre, ore 11

Music & nature – Passeggiata naturalistica Sella del Diavolo

Carla Giulia Striano (voce), Rubens Massidda (chitarra)

dal 16 al 17 settembre

Il Lazzaretto – Sala Polifunzionale

Mostra Sassofoni – Museo del Saxofono di Fiumicino

a cura di Attilio Berni

18 settembre, ore 10

Passeggiata in bicicletta per la mobilita sostenibile nel quartiere e lungomare Sant’Elia

in collaborazione con FIAB e LazzaRentBike

Portico del Lazzaretto, ore 12

Aperitivo in jazz

24 settembre, ore 18.30

Basilica di San Saturnino

Andrea Schirru piano solo

Andrea Schirru (pianoforte)

In collaborazione con la Direzione regionale Musei Sardegna

In occasione della Giornata Europea del Patrimonio

Organizzazione:

FPJ – Forma e Poesia nel Jazz soc. coop.

cell.: 388 3899755

e-mail: formaepoesianeljazz@gmail.com

www.formaepoesianeljazz.com

www.facebook.com/FormaePoesianelJazz

Prevendite online:

www.boxofficesardegna.it

tel.: 070 657428

Biglietti:

concerti dal 15 al 18 settembre:

biglietto giornaliero: euro 15 + 2,50 prevendita

abbonamento alle 4 serate: euro 45 + 3 prevendita (in promozione a 30 euro per i primi cinquanta acquirenti)

concerto 19 settembre: fuori abbonamento. L’incasso verrà devoluto ad ABC Sardegna

Direttore artistico: Nicola Spiga

Ufficio stampa nazionale: Daniele Cecchini