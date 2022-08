Emergenza coronavirus: news del 27.08.2022

Sono 21.085 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 80 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 158.286 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,7%. In calo i ricoveri pari a 5.668, 159 in meno rispetto a ieri, e 227 terapie intensive occupate, 4 in meno rispetto a ieri.

I DATI DELLA REGIONE

LAZIO – Sono 1.663 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 agosto 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti per un totale di 11.972 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.642 tamponi, tra molecolari e antigenici.

I ricoverati sono 615, 3 in più di ieri, 40 le terapie intensive occupate, 2 in meno di ieri, e 8.570 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,1%. I casi a Roma città sono a quota 802″.

Nel dettaglio, questi i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 275 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 2: 326 nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 3: 201 i nuovi casi. Asl Roma 4: 77 i nuovi casi. Asl Roma 5: 131 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 6: 137 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 516 nuovi casi: per Asl di Frosinone 201; Asl di Latina 189; Asl di Rieti 45; Asl di Viterbo 81, con 2 decessi nelle ultime 24 ore.

SARDEGNA – Sono 467 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 agosto 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 4 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.866 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 pari allo stesso dato di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 104, 3 in meno di ieri. In isolamento domiciliare 12.275 persone.

LOMBARDIA – Sono 2.973 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 agosto 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 17 morti, portando così a 42.189 il totale di vittime da inizio pandemia.

Nelle ultime 24 ore i tamponi processati sono stati 21.037 con un tasso di positività al 14,13%. I ricoverati con sintomi sono 686, mentre in terapia intensiva i ricoveri salgono a 22, uno in più di ieri.

TOSCANA – Sono 995 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 agosto 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un altro decesso.

Nel dettaglio, in Toscana sono 1.373.085 i casi di positività al coronavirus, 995 in più rispetto a ieri (184 confermati con tampone molecolare e 811 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.280.224 (93,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 851 tamponi molecolari e 6.260 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14% è risultato positivo. Sono invece 1.508 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 66% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 82.230, -0,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 316 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 6 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 91 anni.

Questi i dati, accertati alle 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale, relativi all’andamento dell’epidemia in Regione. L’età media dei 995 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa (11% ha meno di 20 anni, 17% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 33% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più).