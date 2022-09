E’ arrivato il momento di stabilire un tetto al prezzo del gas che arriva dalla Russia, via pipeline, in Europa. A sottolinearlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rimarcando la necessità di contrastare quelli che ha indicato come i tentativi del presidente russo, Vladimir Putin, di manipolare il mercato dell’energia europeo. “Credo fermamente che sia arrivato il momento di fissare un tetto massimo al prezzo sul gas russo diretto in Europa”, ha detto von der Leyen ai giornalisti a margine di un incontro dei deputati conservatori nella città di Murnau, in Baviera.

“L’integrità fisica dell’impianto” nucleare di Zaporizhzhia “è stata violata più volte”. Lo ha dichiarato il Segretario generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) Rafael Mariano Grossi, aggiungendo che non solo è avvenuta ”per caso”, ma anche ”deliberatamente”. Nel corso di una conferenza stampa Grossi ha aggiunto che ”ovunque ti trovi, qualunque cosa pensi di questa guerra, questo è qualcosa che non può accadere ed è per questo che stiamo cercando di mettere in atto alcuni meccanismi e di essere presenti”.