Emergenza coronavirus:news del 13.10.2022

Sono 45.705 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 13 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 66 morti.

I NUMERI DELLE REGIONI

Lazio – Sono 3.875 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 ottobre nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registra un morto. Nelle ultime 24 ore nella regione, “su 4.000 tamponi molecolari e 18.234 tamponi antigenici per un totale di 22.234 tamponi, si registrano 3.875 nuovi casi positivi (+205) e un decesso (-1); sono 518 i ricoverati (-16), 38 le terapie intensive (+2) e +1.632 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,4%. I casi a Roma città sono a quota 1.975”. Lo evidenzia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Toscana – Sono 2.675 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 13 ottobre. Si registrano inoltre altri 4 morti. 483 i casi confermati con tampone molecolare e gli altri 2.192 con test rapido.

Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.435.562. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.924 persone) e raggiungono quota 1.375.286 (95,8% dei casi totali).

Calabria – Sono 981 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 ottobre in Calbria secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. Secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aa.Ss.Pp. della Regione Calabria, i nuovi casi sono stati individuati su 4.513 tamponi effettuati. Sono +2.227 i guariti. I decessi da inizio pandemia sono 3.031. Il bollettino, inoltre, registra -1.248 attualmente positivi, -5 ricoveri (per un totale di 152) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 4).

Basilicata – Sono 218 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 ottobre 2022 in Basilicata, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso.

PALERMO, 13 OTT – Sono 1.443 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.403 tamponi processati.

Ieri i positivi erano 1.595.

Il tasso di positività è al 12,6%, in lieve diminuzione al 12,9% di ieri.

La Sicilia è al decimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 15.980, con un aumento di 1.072 casi. I nuovi guariti sono 370, una vittima, con il numero totale dei decessi che sale a 12.210.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 250, due in più di ieri, mentre in terapia intensiva sono 18, uno in più di ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 386 casi, Catania 359, Messina 194, Siracusa 160, Trapani 135, Ragusa 75, Caltanissetta 50, Agrigento 63, Enna 21.