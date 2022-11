MANIFESTAZIONE PACE, FUNARI: NON POSSIAMO ABITUARCI ALLA GUERRA

Roma, 4 novembre 2022 – “‘Quante volte devono volare le palle di cannone prima che siano bandite per sempre?’ Con questo interrogativo, contenuto in una lettera del presidente della Cei S.E. Card. Matteo Zuppi rivolta a chi manifesta per la pace e pubblicata da Avvenire, voglio esprimere la mia convinta adesione alla manifestazione nazionale di domani a Roma contro la guerra ‘Cessate il fuoco subito – Negoziato per la pace’.

Anche come coordinatrice romana di Demos – Democrazia Solidale – invito i cittadini a partecipare numerosi, con appuntamento alle 12 in Piazza della Repubblica, per mettere al bando tutte le armi nucleari ed esprimere solidarietà al popolo ucraino e alla vittime di tutte le guerre. Non possiamo rimanere fermi ed abituarci alla guerra, ma è ‘importante che tutti vedano quanto è grande la nostra voglia di pace’. L’augurio è che la protesta possa rappresentare anche un valido strumento perché sia ristabilito il diritto internazionale alla pace, per promuovere una risoluzione pacifica del conflitto e ridurre la spesa militare con investimenti a favore delle emergenze sociali ed economiche”.

È quanto sostiene in una nota l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari.