Palermo: Nasce il desk informativo di CulTurMedia

PALERMO 02.12.2022. Fare Cultura in Italia non sempre va di pari passo con un’economia sostenibile che spinga i giovani a mettersi in gioco, progettando, costruendo, investendo se stessi in un futuro che appare nebuloso. Ma l’Italia è Cultura e, dopo il grande boom del 2019, le chiusure del 2020 e il grande crollo del 2021, si ricomincia a guardare a quello che è uno dei principali motori di sviluppo del Belpaese. Uno dei canali che sembra essere l’ancora di salvezza per un grande numero di imprese, e il piedistallo sicuro da cui possono lanciarsi creativi, giovani e nuove realtà, è di sicuro il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che mira a migliorare l’accessibilità dei siti culturali, promuovendo l’attrattività dei piccoli centri, puntando su efficienza energetica delle sedi culturali e coesione territoriale. Idee tante, praticità e preparazione poca: per questo CulTurMedia – costola culturale di LegaCoop – lancia un nuovo servizio di supporto alla creazione di nuove realtà nel campo delle imprese culturali e creative. A Palermo, un vero punto informazioni, un help desk, un manuale di aiuto-aiuto pratico in un ambiente profondamente ostico come è quello delle misure per accedere ai bandi europei. In collaborazione con il progetto C.A.T di LegaCoop Sicilia, sarà possibile ricevere informazioni, assistenza sulle modalità di partecipazione; ma sarà anche un modo per conoscere gli strumenti utili e le agevolazioni economiche per la nascita di nuove cooperative, oltre che un confronto sul campo con chi magari sta costruendo un percorso analogo.

“Un vero e proprio hub dedicato ai tanti che si vogliono dedicare all’impresa culturale – spiega il coordinatore di CulTurMedia, Massimiliano Lombardo – che per le nostre fragili economie ha un grande potenziale. Si parla di crescita sostenibile dei territori e di creazione di occupazione di qualità: ma servono gli strumenti pratici, noi forniremo un primo supporto per “avvicinare” i bandi a cui poi lavoreranno i professionisti. Invertiamo la rotta, basta allontanare i giovani talenti, creiamo le condizioni perché restino e si trasformino in imprenditori della cultura”.

“Il PNRR offre tante risorse, soprattutto al Sud. Facciamo in modo che non vadano sprecate. Per questo LegaCoop – dice il presidente regionale, Filippo Parrino – si mette al fianco dei giovani che vogliono investire sul loro futuro”. Nessuno redigerà bandi, per questo ci sono fior di professionisti: il desk fornirà un primo accompagnamento allo sviluppo dell’idea imprenditoriale e alla verifica di fattibilità, per la definizione futura del progetto; ma anche un confronto diretto con chi lavora già nel settore, professionisti e progettisti capaci di dare le giuste indicazioni: informazioni su business plan, dati, adempimenti burocratici, amministrativi e giuridici, possibili agevolazioni (finanziamenti a tasso zero, contributi a fondo perduto, opportunità per le nuove imprese) per l’avvio e lo sviluppo del progetto imprenditoriale; approfondimenti su tematiche economiche e giuridiche, percorsi di formazione e approfondimento, e assistenza nell’individuazione di futuri partenariati.

Si lavorerà su appuntamento nella sede di via A.Borrelli 3 a Palermo