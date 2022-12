Tirana International Fair 2022, riscontri ottimi per il progetto Italian Excellences 2023

Riscontri più che positivi quelli raccolti al termine della Fiera internazionale di Tirana che si è tenuta nella capitale albanese dall’1 al 4 dicembre 2022.

A renderlo noto è Aurea L&G Trading LTD, società operativa nei Balcani, Paesi Asiatici e Centro America che ha partecipato all’evento con il supporto della Aurea Strategies di Tirana per il lancio dell’Italian Excellences 2022, svolta proprio durante la Tirana International Fair.

Sembrerebbero già consolidati gli interessi di mercato su quello che è un progetto sposato dalla Smart Network Group, agenzia di comunicazione cosentina di grande esperienza, per dare la possibilità alle aziende calabresi di inserirsi nei mercati esteri e rendersi maggiormente competitive.

“La fiera, che raccoglie i grandi gruppi dei Balcani – ha dichiarato la CEO & Director Aurea, Giuseppa Adamo – ha dato buoni segnali di vivacità del mercato. I partecipanti dopo anni di crisi stanno dimostrando una ripresa degli investimenti a fronte di ordinativi crescenti. Nel nostro padiglione abbiamo presentato aziende Italiane quali come CEI System srl, Cantine di Casorzo SAC, Girardi Spumanti srl ed altre trenta imprese. Elevatissima presenza, poi, di operatori commerciali provenienti dai Balcani – continua la Adamo – ai quali sono state presentate le aziende più consolidate e possibili nuovi clienti in cerca di indicazioni su come iniziare ad esportare nei Balcani. Possiamo affermare che Tirana International Fair 2022, con il padiglione Italian Excellences organizzato da Aurea Strategies, ad oggi rappresenta il miglior partner per le aziende interessate ad esportare in questo continente, grazie alla presenza diretta nei Balcani di nostro personale negli ultimi 10 anni. Tale presenza non è mai stata interrotta, a differenza di quanto hanno fatto alcuni nostri concorrenti, neanche negli anni di crisi. Essere nei Balcani – conclude la Adamo – è un modo efficace per aprire le porte e vendere ai Produttori dell’Area Balcanica, così come in tutti gli altri mercati di sbocco dell’export”.

Il viaggio del progetto non finisce qui, perché dal 26 al 29 gennaio si terrà un ulteriore evento sempre a Tirana presso il Dinasty Hotel che prevedrà workshop, incontri B2B, tasting lab ed una cena di gala conclusiva. L’evento, complementare al precedente, sarà organizzato sempre da Aurea Strategiest ma questa volta con la collaborazione della Smart Network Group e Infinity World Consulting, un sodalizio studiato per le imprese nazionali ed in particolare per quelle calabresi che potranno più facilmente sbarcare nei mercati internazionali e far crescere il made in Italy.