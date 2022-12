Palermo.Fuori la guerra dalla storia – presidio per la pace domani 15 dicembre

Giovedì 15 Dicembre 2022 il presidio avrà luogo dalle ore 17.00 alle 19.00 in via Generale Magliocco, angolo via Ruggero Settimo

È sempre più necessario continuare ad affermare le ragioni della pace; per amplificare le voci delle donne iraniane – e degli uomini – che rischiano la propria vita per la libertà; per riaffermare la cultura della diplomazia come unica via per porre fine alla guerra in Ucraina e a tutte le guerre in atto sulla terra, dalla Siria allo Yemen, dal Kurdistan alla Repubblica Centrafricana, al Congo, al Mali.

Mentre siamo al decimo mese della guerra in Ucraina, da tre mesi in Iran si è registrata una straordinaria mobilitazione di protesta guidata dalle donne, che si è estesa fino ad

attraversare tutta la società. La risposta del regime è stata durissima, si parla di oltre 460 manifestanti uccisi, di circa 20.000 persone arrestate, 28 condanne a morte emesse, mentre sono già avvenute due esecuzioni: Mohsen Shekari, giudicato colpevole del reato di “guerra contro Dio” e Majidreza Rahnavard, accusato di aver ucciso due componenti della forza paramilitare fondata dall’ayatollah Khomeini.

È grave che davanti a un intero popolo in lotta contro un regime oppressivo, le reazioni della comunità internazionale e dei governi rimangano sostanzialmente di facciata, mentre il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite adotta una risoluzione che resterà sulla carta, poiché è improbabile che gli investigatori che dovrebbero svolgere

la missione conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani vengano ammessi nel paese.

Intanto la repressione delle proteste, la sfida più significativa ai regimi autocratici,avvicina coloro che in Russia si oppongono alla guerra e le donne e gli uomini che

manifestano in Iran. E nel frattempo Mosca e Teheran non esitano a sostenersi a vicenda,secondo il vecchio legame che hanno forgiato in Siria, se è vero che da Ottobre l’Iran sta armando la Russia nella guerra in Ucraina.

UDIPALERMO – Le Rose Bianche – Donne CGIL Palermo – Coordinamento Donne ANPI – Emily – Donne Caffè filosofico Bonetti – Fidapa sez. Palermo Felicissima – Il femminile è politico – #governodilei – Donne no Muos no war – CIF – Le Onde – Arcilesbica Palermo