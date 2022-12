Emergenza coronavirus: news del 16.12.2022

Sono 174.652 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia dal 9 al 15 dicembre 2022 in Italia, secondo il bollettino settimanale – regione per regione – della Protezione Civile e del ministero della Salute diffuso oggi. In 7 giorni si registrano inoltre altri 719 morti. Questi i dati e i numeri Covid aggiornati.

Sono stati 26.077 i nuovi contagi da Coronavirus dal 9 al 15 dicembre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Nello stesso periodo sono morte 170 persone. In sette giorni sono stati processati 179.544 tamponi, tra molecolari e antigenici, per un tasso di positività del 14,5%. Negli ospedali ci sono 35 ricoverati in terapia intensiva, 2 in più rispetto all’ultimo bollettino regionale che ne indicava 33, e 1.402 in area medica, 56 in meno rispetto all’ultima rilevazione.

“E’ probabile che dovremo aggiornare regolarmente i vaccini anti-Covid per offrire la rivaccinazione ai gruppi vulnerabili, come facciamo” ogni anno “con il vaccino antinfluenzale”. E’ lo scenario prospettato da Marco Cavaleri, responsabile della strategia per le minacce sanitarie e i vaccini dell’Agenzia europea del farmaco Ema, durante il periodico briefing per la stampa, l’ultimo del 2022.