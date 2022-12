FUORI LA GUERRA DALLA STORIA! Il presidio per la pace a Palermo il 22 dicembre

Giovedì 22 Dicembre il presidio avrà luogo dalle ore 17.00 alle 19.00 in via Generale Magliocco, angolo via Ruggero Settimo.

Questo Non È Un Natale Di Pace. Si sono moltiplicati in questi giorni gli appelli perché durante le festività natalizie si attui un cessate il fuoco. Lo si è richiamato nello spirito della tregua avvenuta nel 1914 durante la prima guerra mondiale, ma Mosca ha già dichiarato che una tregua non è in discussione.

La situazione intanto si fa sempre più difficile: dieci mesi di guerra hanno devastato la vita di 7,5 milioni di bambini ucraini. Secondo le Nazioni Unite, attacchi aerei, missili e bombardamenti hanno causato la morte di oltre 400 bambini e ne hanno ferito oltre 700, ed è probabile che la cifra reale sia molto più alta; tra coloro che sono rimasti nel paese, circa 6,5 milioni di persone sono fuggite dalle loro case a causa del conflitto e molte ora affrontano un inverno di stenti e sofferenze, sopportando temperature gelide, blackout, mancanza di luoghi dove rifugiarsi.

Sono mesi che diciamo che le organizzazioni internazionali hanno perso tempo prezioso, che con l’intensificarsi della guerra è sempre più difficile parlare di pace e di dialogo, anche tra le persone che la subiscono, poiché l’avanzare dell’inverno e le sempre maggiori difficoltà di vita non potranno che portare più odio e risentimento.

E’ sempre più necessario arrestare la guerra attraverso un cessate il fuoco e una soluzione negoziata, nella consapevolezza che la via d’uscita dalla guerra in Ucraina non avverrà attraverso la forza militare poiché nessuna delle due parti è in grado di raggiungere i propri obiettivi sul campo di battaglia.

La strada per la pace passa attraverso altre capacità: responsabilità, negoziazione, Immaginazione.

L’unico augurio che possiamo fare, in questo Natale di guerra è che tutti i soggetti coinvolti abbiano il coraggio e la consapevolezza necessari ad impiegare tali capacità.

UDIPALERMO – Le Rose Bianche – Donne CGIL Palermo – Coordinamento Donne ANPI – Emily – Donne Caffè filosofico Bonetti – Fidapa sez. Palermo Felicissima – Il femminile è politico – #governodilei – Donne no Muos no war – CIF – Le Onde – Arcilesbica Palermo