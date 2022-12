MOBILITA’, LANCELLOTTI (CG): PREMIATI AUTISTI ATAC, TAXI E NCC IN CAMPIDOGLIO

Roma, 21dicembre 2022 – “Questa mattina, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, ho partecipato alla premiazione, organizzata dall’Assessore Patané di concerto con il Direttore Generale di Atac Alberto Zorzan, di autisti Atac, taxi e Ncc che si sono particolarmente distinti per gesti meritevoli durante l’ultimo periodo. – dichiara la consigliera della Lista Civica Gualtieri Sindaco e vice presidente della Commissione Mobilità Elisabetta Lancellotti – Mi ha fatto particolarmente piacere premiare, insieme al Presidente della Commissione Mobilità Giovanni Zannola, alcuni autisti che hanno compiuto gesta dal grande valore umano, come persone che hanno deciso di fare diversi viaggi verso l’Ucraina per aiutare la popolazione in difficoltà per la guerra o come tassisti che hanno trasportato gratuitamente dottori e infermieri dello Spallanzani in periodo covid. Ma anche chi ha soccorso persone in difficoltà, con problematiche di salute in atto, salvando vite e aiutando i più deboli.

Tutte azioni encomiabili, che denotano un altruismo e un desiderio di aiutare il prossimo che non può non essere riconosciuto. Ognuno di noi, facendo questi piccoli ma enormi gesti, può davvero fare la differenza, la nostra città ha un grande cuore e queste persone ce lo hanno ricordato”, conclude Lancellotti.

