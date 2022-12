Suicidi in carcere, Grimaldi (Verdi Sinistra): Le risposte di Nordio non soddisfano, il Governo Meloni ha rispedito in carcere 700 persone in semilibertà.

“Finalmente arriva la risposta del Ministro Nordio a cui, dopo l’ennesima morte, lo scorso ottobre, di un ragazzo nel carcere di Torino, avevamo chiesto di fare chiarezza e dirci come il Governo intendesse agire per affrontare il numero impressionante dei suicidi di detenuti in Italia, il sovraffollamento endemico dei nostri istituti di reclusione, la quantità eccessiva di arresti per reati di piccola entità, l’assenza di adeguata tutela per le persone più fragili condannate alla reclusione. Le risposte del Ministro non ci soddisfano” – dichiara il Vice-capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi, firmatario dell’interpellanza insieme al collega Devis Dori.

“Non ci soddisfano perché le tante circolari sull’emergenza suicidi e autolesionismo non bastano: nessuna linea di indirizzo sarà mai sufficiente se non si monitora sulla sua applicazione e non si studia come è cambiata nel tempo la popolazione detenuta” – prosegue Grimaldi. – “La vigilanza da parte del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria negli istituti non avviene; nonostante Protocolli e Accordi fra gli enti, alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno in nessuna sezione entra mai lo psichiatra per una valutazione della vulnerabilità: il solo personale che accede è infermieristico; il supporto psicologico e l’intercettazione degli ‘invisibili’ necessitano di personale adeguato che in questi anni è stato assente e di modalità che al momento non esistono. E certamente l’unità di ascolto della Polizia penitenziaria non è il soggetto adeguato ad attuare l’ascolto empatico. Infine” – conclude Grimaldi – “che dire dei 2.700.000 euro in più stanziati per gli onorari degli esperti, da spendere entro il 31 dicembre? Che cosa accadrà dopo? Di certo non finirà questa emergenza. I suicidi di Alessandro Gaffoglio e Tecca Gambe non possono essere liquidati dicendo che è stato fatto tutto il possibile. La situazione nelle carceri e negli istituti minorili è esplosiva, eppure la risposta del Governo Meloni al sovraffollamento è stata il ritorno in cella, allo scadere dell’anno, di 700 persone in semilibertà che da due anni e mezzo usufruivano di licenze al loro domicilio. Che senso ha?”.