World obesity day, la dottoressa Barbara Paolini al Ministero della Salute con ADI: informazione e investimenti necessari per la lotta all’obesità

«Abbiamo invitato il Governo, il Parlamento, le Regioni, i sindaci e le autorità sanitarie a dare priorità agli investimenti per la lotta all’obesità. Se non trattata, l’obesità è responsabile di una percentuale significativa di malattie importanti, tra cui malattie cardiache, diabete, malattie del fegato e metaboliche». Questa la sintesi dell’intervento della dottoressa Barbara Paolini, presidente di ADI, Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica, e direttrice della Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, intervenuta in occasione della conferenza di presentazione della World Obesity Day 2023, che si è tenuta all’Auditorium “Cosimo Piccinno” del Ministero della Salute. «Se non affrontiamo l’obesità – aggiunge la dottoressa Paolini – la spesa medica per il trattamento delle malattie che ne derivano direttamente finirà per condizionare le generazioni future con conseguenze sul sistema sanitario. In Italia il 10,4% delle persone soffre di obesità, 1/3 dei bambini sotto gli otto anni è in sovrappeso o obeso, una percentuale superiore alla media europea, e l’obesità è causa di morte per 53.000 persone l’anno. Insieme all’Intergruppo Parlamentare Obesità e Diabete, che ha organizzato questo incontro, e con le altre associazioni che a livello multidisciplinare si occupano di obesità, abbiamo scritto una lettera aperta alle istituzioni con l’obiettivo di considerare l’obesità una priorità socio-sanitaria».

Il 4 marzo ricorre in tutto il mondo la World Obesity Day, la Giornata Mondiale dell’Obesità, istituita nel 2015 dalla World Obesity Federation, che coinvolge organizzazioni, associazioni e persone con obesità, con l’obiettivo ambizioso di invertire la crescita globale dell’obesità. La giornata ha lo scopo di sensibilizzare cittadini e istituzioni e di incoraggiare la prevenzione dell’obesità, evitando discriminazioni, pregiudizi e l’uso di un linguaggio stereotipato e stigmatizzante sulle persone che vivono con l’obesità. Quest’anno il tema della giornata è “Changing Perspectives: Let’s Talk About Obesity” (cambiare le prospettive: parliamo di obesità).

