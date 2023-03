Foiano della Chiana: “Donne e Lavoro”

Domenica 12 marzo, presso la Sala Comunale Furio del Furia di Foiano della Chiana, andrà in scena un pomeriggio speciale dal titolo “Donne e Lavoro” in occasione della Giornata Internazionale della Donna 2023. Inizio ore 17:30 a ingresso libero. Protagoniste dell’incontro saranno l’attrice Katia Beni, la divulgatrice Aminata Gabriella Fall, la segretaria della CGIL di Arezzo Antonella Pagliantini, Edi Cassioli legale del servizio Pronto Donna e Silvia Bucci operatrice di Pronto Donna. L’evento è a cura dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Foiano della Chiana, in collaborazione con Officine della Cultura e la partecipazione dell’Associazione Pronto Donna. Coordina l’iniziativa Andrea Laurenzi.

Segue comunicato stampa.

Donne e lavoro, incontro con Katia Beni e Aminata Gabriella Fall

A Foiano della Chiana una Giornata Internazionale della Donna speciale a ingresso libero con la presenza anche di Antonella Pagliantini, Edi Cassioli e Silvia Bucci

La Giornata Internazionale della Donna con una dedica speciale a “Donne e Lavoro”. È l’appuntamento fissato per domenica 12 marzo, con inizio alle ore 17:30, presso la Sala Comunale Furio del Furia a Foiano della Chiana. Il pomeriggio, a ingresso libero, vedrà l’incontro tra cinque protagoniste dell’universo femminile: l’attrice Katia Beni, la divulgatrice Aminata Gabriella Fall, la segretaria della CGIL di Arezzo Antonella Pagliantini, Edi Cassioli legale del servizio Pronto Donna e Silvia Bucci operatrice di Pronto Donna. L’iniziativa è a cura dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Foiano della Chiana, in collaborazione con Officine della Cultura e la partecipazione dell’Associazione Pronto Donna. Coordina l’iniziativa Andrea Laurenzi.

Il racconto dei dati più recenti legati al rapporto tra donne e mondo del lavoro vede «una percentuale di poco superiore al 50% di donne lavoratrici, contro una media europea del 67%, inoltre ci sono enormi disparità territoriali tra le varie regioni italiane – come spiega Elena Bigliazzi, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Foiano della Chiana -. Nel Mezzogiorno, ad esempio, lavorano poco più di 3 donne su 10 ed anche quando occupate, le donne in genere sono vittime di un divario salariale che le vede guadagnare il 31% in meno degli uomini». Il punto di partenza è dunque chiaro ma speciale sarà il viaggio di un pomeriggio che vede l’incontro tra l’apprezzata ironia dell’attrice toscana Katia Beni, l’innovazione della lettura finanziaria dell’“amica che lavora in banca” Aminata Gabriella Fall e l’esperienza sul territorio, sotto molteplici aspetti, di Antonella Pagliantini, Edi Cassioli e Silvia Bucci. Katia Beni annuncia, con il suo consueto slancio, che sarà un pomeriggio dove riflettere e ridere o ridere riflettendo, a seconda dei gusti e dei sentimenti. Le domande, insieme alle risate, saranno benvenute