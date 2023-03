10 MARZO | Giornata regionale dei beni culturali

ERACLEA MINOA ospita Culture for kids – Il teatro dei piccoli

E presenta il nuovo spazio con biglietteria e caffetteria

Una vita nuova per Eraclea Minoa: e per avviarla, va creato un abbraccio della comunità e, soprattutto dei più piccoli che imparino, sin dall’infanzia, ad amare e proteggere i siti culturali, in questo caso un teatro antichissimo, ma profondamente fragile. E infatti venerdì 10 marzo – nella Giornata regionale dei beni culturali, istituita nel 2019 in memoria di Sebastiano Tusa, archeologo e assessore regionale ai Beni culturali scomparso in un disastro aereo in Africa – alle 11.30 il sito archeologico ospita la chiusura di “Culture for kids – Il Teatro dei Piccoli ad Eraclea Minoa” realizzato da CoopCulture con i docenti dell’Accademia del Dramma antico di Siracusa. Sono stati coinvolti i bambini dell’istituto comprensivo “Giuseppe Garibaldi” di Cattolica Eraclea e di Montallegro che hanno partecipato a laboratori, incontri con gli archeologi, hanno studiato il teatro nel mondo classico, scoperto le maschere, i costumi di scena. Venerdì 10 marzo “restituiranno” quanto appreso alle famiglie e ai visitatori che vorranno raggiungere Eraclea. Una visita speciale che si svolgerà in parte nel sito del teatro ed in parte nel bellissimo antiquarium di Eraclea.

Ma sarà anche un’occasione per toccare con mano i primi passi concreti del processo di recupero in atto a Eraclea: sarà infatti inaugurato il nuovo front office del sito archeologico che comprende la biglietteria, la caffetteria e un’aula didattica.

Già un mese dopo il suo insediamento, nel 2019, il direttore della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, effettuava un primo sopralluogo ad Eraclea rendendosi immediatamente conto del delicato stato di conservazione del teatro antico e della necessità di migliorare i servizi per la visita e la fruizione del sito archeologico. Da allora il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi – di cui fa parte il sito di Eraclea Minoa – ha impiegato sue risorse (circa 300 mila euro) per interventi di estrema urgenza, mirando sempre al bando internazionale per un concorso di idee finalizzato ad un masterplan del restauro e conservazione del teatro e dell’area circostante, al miglioramento dell’accessibilità e dell’accoglienza. Bando che finalmente è in dirittura di arrivo e sarà pubblicato entro pochi giorni.

Nel frattempo sono stati completati i lavori di manutenzione per i servizi di accoglienza, realizzati in collaborazione con CoopCulture, e il sito si presenterà agli occhi dei visitatori con un “biglietto da visita” nuovo. Nella Giornata regionale dei beni culturali l’accesso ai siti è gratuito. Tra le iniziative previste rientrano anche le visite didattiche dedicate a “Eraclea Minoa, la sua storia ed il suo teatro”, condotte da operatori archeologi CoopCulture, gestore dei servizi integrati. Le visite sono gratuite e sono previste alle 10, alle 10.30 e alle 11 e partiranno dal portico antistante l’antiquarium.