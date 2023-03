Guerra Russia-Ucraina

Notizia in aggiornamento

L’80ma Brigata d’assalto, unità che si è distinta nella riconquista dei territori attorno a Kharkiv, sta combattendo ferocemente a Bakhmout affinché questo nuovo simbolo della resistenza ucraina non cada in mano russa.

Al suo interno, soldati esperti e nuove reclute sembrano convinti del loro successo.

Una recluta dell’80a brigata durante l’addestramento al tiro con la mitragliatrice nell’oblast di Donetsk (Ucraina), 9 marzo 2023. LAURENT VAN DER STOCKT PER “IL MONDO”

Davanti a una casa bombardata dall’esercito russo a Konstantinovka, nell’oblast di Donetsk (Ucraina), 9 marzo 2023. LAURENT VAN DER STOCKT PER “IL MONDO”

Soldati dell’80a brigata nel loro veicolo corazzato, a Donetsk Oblast (Ucraina), 9 marzo 2023. LAURENT VAN DER STOCKT PER “IL MONDO”

Tre morti e cinque feriti segnalati nella regione di Kherson

I bombardamenti russi hanno ucciso tre persone e ne hanno ferite cinque venerdì nell’oblast di Kherson, hanno riferito le autorità locali . Un totale di 335 proiettili o razzi sono caduti nella regione, hanno detto. Kherson, la sua capitale, è stata costantemente bombardata dalla sua riconquista l’11 novembre 2022 dalle forze ucraine.

Londra esorta gli sponsor delle Olimpiadi a fare pressioni sul CIO contro il reintegro degli atleti russi e bielorussi, afferma “The Guardian”

Il segretario alla Cultura del Regno Unito Lucy Frazer ha scritto ad alcuni dei maggiori sponsor dei Giochi Olimpici (OG) esortandoli a fare pressioni sul Comitato Olimpico Internazionale (CIO) affinché abbandoni il permesso agli atleti russi e bielorussi di partecipare nuovamente alle competizioni internazionali, tra cui la Parigi del 2024 Giochi, ha riferito The Guardian sabato .

“Sappiamo che lo sport e la politica in Russia e Bielorussia sono strettamente collegati e siamo determinati a garantire che i regimi in Russia e Bielorussia non siano autorizzati a utilizzare lo sport per scopi di propaganda”, scrive- lei, secondo il quotidiano, in questa lettera indirizzata ai leader britannici di questi sponsor, tra cui in particolare Coca-Cola, Intel, Samsung e Visa.

“Vorrei sentire la tua opinione, come partner olimpico, su questo tema e chiederti di unirti a noi nel fare pressione sul CIO affinché affronti le preoccupazioni sollevate nella nostra dichiarazione”, ha aggiunto il ministro .

Il 25 gennaio, il CIO ha svelato una tabella di marcia che stabilisce le condizioni per il ritorno degli atleti russi e bielorussi – sotto bandiera neutrale e a condizione che “non abbiano sostenuto attivamente la guerra in Ucraina” -, sostenendo che a nessun atleta dovrebbe essere impedito di gareggiare a causa della loro nazionalità. La prospettiva era stata accolta con un licenziamento da parte di Kiev , che da allora ha cercato di raccogliere consensi per impedire qualsiasi reintegro.