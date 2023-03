Drone abbattuto, il day after: la telefonata Usa-Russia

Contatto tra Washington e Mosca, ai massimi livelli, dopo l’abbattimento di un drone Usa sul Mar Nero in seguito ad una collisione con un jet Su-27 russo. Le parti rimangono sulle rispettive posizioni per quanto riguarda la dinamica dell’episodio: gli Stati Uniti stigmatizzano il comportamento dei piloti di Mosca, la Russia denuncia la condotta americana e respinge ogni accusa. Oggi, nel day after, il segretario della Difesa Usa Lloyd Austin ha chiamato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu

Adnkronos

Kirby: “Il velivolo è caduto in un punto in cui le acque sono molto, molto profonde”. Il drone era disarmato

Drone abbattuto, decollo da Romania. Usa: “Potremmo non recuperarlo mai”

Il drone Mq-9 che l’esercito americano è stato costretto a far precipitare nel Mar Nero dopo che il velivolo era stato danneggiato, secondo la versione americana, in una collisione con un caccia russo Su-27, “non è stato recuperato e potrebbe non esserlo mai”. Lo ha dichiarato il portavoce del Consiglio di Sicurezza della Casa Bianca, John Kirby, alla Cnn.