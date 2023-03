Migranti: E’ un’ecatombe

Sono 2.497 i migranti presenti all’hotspot di Lampedusa.

E’ in corso il trasferimento di circa 300 persone dai padiglioni di contrada Imbriacola verso il porto dove i migranti verranno imbarcati sul traghetto di linea che giungerà all’alba di domani a Porto Empedocle.

Decine di barconi, gommoni e piccole imbarcazioni che lasciano il porto di Sfax organizzati in gruppi o in preda agli scafisti. Il fiume di migranti che attraversano la rotta della Tunisia per raggiungere le coste italiane sembra incontenibile: nelle ultime 24 ore sono stati oltre tremila i migranti che si sono messi in viaggio e più di sessanta gli sbarchi avvenuti. Nello Stato magrebino la crisi economica e di tensione politica ha provocato un aumento vertiginoso di partenze che ora allarma l’Europa e il governo italiano. Sulla questione migranti è intervenuto anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che, sottolineando “un cambio di passo per merito soprattutto di Meloni” riguardo al tema nell’agenda dell’Unione, ha aggiunto: “l’Europa deve fare qualche passo in più verso l’inevitabile egoismo dei movimenti secondari secondo la regola di Dublino. L’unico modo per limitarli è bloccare gli sbarchi”. Inoltre “dai Consigli europei non si esce con una soluzione che viene messa in campo il giorno dopo”. Tunisi è comunque solo un territorio di transito per salpare verso il Mediterraneo: i profughi che partono sono originari di Congo, Camerun, Nigeria, Costa d’Avorio e Guinea, Sierra Leone, Siria, Tunisia, Marocco e Burkina Faso, in tanti dicono di aver pagato tremila dinari tunisini per la traversata.