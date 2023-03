Governo prepara guerra ai poveri, Sce Campidoglio: al fianco di chi rivendica il diritto all’abitare

Roma, 30 marzo 2023 – Giorgia Meloni aveva già preannunciato l’intenzione del suo governo di dichiarare “guerra alle occupazioni abusive”. Ora arriva alla Camera la proposta di legge del capogruppo di Fratelli d’Italia, Foti, che prevede una modifica dell’articolo 634 del Codice Penale introducendo il reato di turbativa violenta del possesso o della detenzione di cose immobili, puntando proprio a colpire le occupazioni. È previsto l’arresto in flagranza, pene fino a nove anni di reclusione, multe fino a 25 mila euro, l’impossibilità di ricorrere al rito abbreviato. Si preannuncia una campagna di sgomberi con la forza pubblica a difesa dei proprietari di immobili.

Vorremmo ricordare a questo governo che l’occupazione di immobili non è un’aspirazione di vita; è, nella maggior parte dei casi, una scelta obbligata e sofferta, una condizione di precarietà che non trova risposta nelle politiche abitative pubbliche. Il mercato immobiliare produce costi insostenibili rispetto ai livelli salariali. Sono sempre più numerose le persone che non riescono a pagare l’affitto e tantomeno a fare fronte alle spese di un mutuo. Ricordiamo a Giorgia Meloni e al suo governo che questo Paese ha bisogno di politiche abitative pubbliche, di investimenti nell’edilizia residenziale popolare, ha bisogno di quello che come maggioranza comunale stiamo mettendo in pratica con il Piano Casa. Un governo che non rispetta gli ultimi e i fragili, debole con i forti e forte con i deboli, non può avere la giusta sensibilità per guardare alle problematiche del Paese reale. Cara Giorgia Meloni ci troverai al fianco delle lotte di chi rivendica il sacrosanto diritto all’abitare.

Lo dichiarano i consiglieri capitolini Alessandro Luparelli e Michela Cicculli del Gruppo Sinistra Civica Ecologista

