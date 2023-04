DISABILITA’. ELETTA LA NUOVA PRESIDENTE DELLA CONSULTA CITTADINA. CONVERTI (PD): “FELICE DI AVERE AL FIANCO UNA DONNA CHE VIENE DALLA PERIFERIA EST”

Roma, 4 aprile 2023 – E’ Aldina Ulrira la nuova presidente della Consulta Cittadina per la disabilità di Roma. “Non posso che essere contenta di questo grande risultato. La nuova presidente eletta oggi della Consulta è una donna che viene dalla periferia est di Roma come me e, oltre a questo, è una persona di cui apprezzo l’impegno e la costante presenza sul fronte dei diritti delle persone con disabilità. In questi mesi ho avuto con lei un confronto sempre produttivo, sincero e leale e sono sicura che insieme porteremo avanti grandi battaglie per i diritti di tutte e tutti all’interno della nostra città” dichiara Nella Converti, presidente della Commissione Politiche Sociali di Roma Capitale.

Oggi in Campidoglio si è tenuta la prima seduta dell’Assemblea della Consulta cittadina permanente per i diritti delle persone con disabilità che, insieme al presidente, ha eletto anche il Direttivo e il vice presidente, Massimiliano Mario Assini. All’elezione hanno partecipato le 43 associazioni facenti parte dell’Assemblea e i presidenti delle Consulte Municipali.

“Quella di oggi è una giornata importante perché segna un nuovo inizio nel percorso di questo organismo centrale per la nostra città che ha il compito di stimolare, verificare e monitorare le attività dell’amministrazione. Mi preme però dire che quello che riusciremo a fare a partire da oggi lo dobbiamo anche al grande lavoro svolto in questo primo anno e mezzo di mandato al fianco di Umberto Gialloreti, presidente uscente. Voglio ringraziarlo particolarmente perché è stato un compagno di viaggio fondamentale, nel suo ruolo di pungolo e confidente, che ha avuto la perseveranza di indicarci le strada da percorrere e, a volte, gli errori da non commettere.

Faccio i miei migliori auguri ad Aldina e al vice presidente, Massimiliano Mario Assini che sono sicura guideranno la Consulta con grande impegno e passione. Da parte nostra, il massimo impegno nel tradurre i diritti delle persone con disabilità in atti concreti che rendano Roma realmente una città giusta e accogliente” conclude.