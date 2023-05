Maltempo nel Mugello, la Cgil chiede misure a tutela reddito lavoratori

Firenze, 18-5-2023 – In questi giorni stiamo assistendo ai drammatici eventi atmosferici che stanno attraversando la Regione Emilia Romagna.

Come Cgil Mugello manifestiamo la piena solidarietà verso le popolazioni colpite da questa tragedia e verso i lavoratori che in questo momento non stanno lavorando per ragioni di sicurezza.

Stessa situazione è vissuta dalle popolazioni dell’Alto Mugello, frane, smottamenti, strade allagate e frazioni isolate stanno mettendo in difficoltà tutto il territorio.

Molte aziende sono in via precauzionale chiuse ed i lavoratori sospesi.

Occorre che le Istituzioni considerino anche l’Alto Mugello come area interessata dallo stato di calamità, e allo stesso modo vanno create quelle misure a tutela del reddito dei lavoratori che non stanno lavorando per tutelare la loro incolumità a causa dei danni da maltempo.

Daniele Collini, Responsabile Cgil Mugello

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

Tommaso Galgani: cell +39 3478661659, email tgalgani@tosc.cgil.it

Se non desideri ricevere comunicazioni di questo tipo in futuro puoi disiscriverti cliccando qui

Se non vedi bene il contenuto della mail clicca qui per vederla su web