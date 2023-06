Roma, incendio in palazzo a Colli Aniene: un morto e 17 tra feriti e intossicati

Le fiamme in via Edoardo d’Onofrio hanno avvolto uno stabile in ristrutturazione. Rocca: “Si teme che il bilancio possa crescere”

Un ragazzo è morto e almeno altre 17 persone sono rimaste coinvolte nell’incendio scoppiato oggi, 2 giugno, a Roma in un palazzo in ristrutturazione in zona Colli Aniene. Sette le persone ustionate, di cui tre in modo grave e dieci gli intossicati.

Lo stabile di otto piani in via Edoardo d’Onofrio è andato a fuoco intorno alle 14.00. Un’alta colonna di fumo nero si è levata dall’edificio: le fiamme hanno coinvolto i ponteggi del cantiere e hanno raggiunto il settimo piano.

“Diverse esplosioni, poi l’inferno”

“Abbiamo sentito diverse esplosioni e siamo scesi di corsa in strada, siamo in pantofole”. Così alcuni residenti dei palazzi vicini raccontano i primi momenti del rogo. “Abbiamo sentito un boato e ci siamo affacciate, davanti a noi si levava una colonna di fumo – aggiungono le ragazze che lavorano nel negozio che sta giusto di fronte al palazzo – Poco dopo abbiamo visto anche le fiamme. Poi è stato l’inferno, non abbiamo capito più niente”.