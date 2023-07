Prato Shopping Night e Mercato in Piazza del Duomo

Giovedì 20 Luglio in centro ci sarà il terzo giovedì di Prato Shopping Night con tanti negozi aperti fino a mezzanotte e con una novità: il mercato in Piazza del Duomo a Prato. Una iniziativa della Confesercenti di Prato, Confcommercio Pistoia-Prato e con il patrocinio del Comune di Prato. Per l’evento i banchi degli ambulanti saranno aperti dalla metà del pomeriggio fino alla Mezzanotte, con orario continuato 17:00-24:00.

Il mercatino serale in centro storico durante i giovedì di apertura dei negozi è una novità assoluta per la nostra città e un’ottima meta per fare acquisti per la stagione estiva in corso e in vista delle ferie. I cittadini potranno fare una rilassante camminata tra bancarelle con articoli quali abbigliamento, calzature, accessori, moda mare e altro ancora.

30 banchi riempiranno Piazza Duomo e presenteranno prodotti di qualità con le migliori offerte di acquisto. Il mercato in Centro storico vuol essere anche un momento attrattivo dei cittadini per un uno shopping lungo le vie commerciali del centro storico.

“Prato è una città sempre più viva e attrattiva, grazie anche ad un’offerta commerciale dagli standard qualitativi sempre più alti e ad una ricchezza di proposte e iniziative che aumenta di anno in anno – commenta il Presidente degli Ambulanti Anva-Confesercenti Prato, Massimo Castellani – voglio ringraziare il consorzio “ Il Mercato” le associazioni di categoria del commercio e in particolare Confesercenti, come tutto il tessuto commerciale per questa novità nei dopocena estivi con i Giovedì sotto le stelle, che sono prima di tutto occasioni di incontro e di festa per tutti i cittadini”.