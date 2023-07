Massimo impegno per potenziare il benessere organizzativo e contrastare discriminazioni, mobbing e molestie sul luogo di lavoro: l’Aou Senese ha attivato una selezione per una figura dedicata a lavoratori e lavoratrici dell’ospedale

Scadenza domande: 2 agosto

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese è sempre più impegnata a favorire il benessere organizzativo e contrastare discriminazioni, mobbing, molestie, straining o costrittività organizzativa sul luogo di lavoro. Per questo motivo ha attivato una selezione per una figura dedicata a fornire supporto, consulenza ed assistenza nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici dell’Aou Senese che richiedano l’intervento su queste tematiche. Il profilo ricercato, con un incarico di collaborazione libero professionale di 24 mesi non rinnovabile, è quello di “consigliere di fiducia” e si occuperà in particolare di monitorare situazioni di rischio, svolgendo attività di rilevazione dei disagi anche attraverso l’organizzazione di appositi incontri anonimi, e di partecipare alle riunioni del CUG, Comitato Unico di Garanzia, presentando annualmente una relazione sulle attività di monitoraggio; sarà un punto di riferimento importante per chi ritenga di avere subito comportamenti considerati lesivi della dignità della persona o che siano causa di disagio psicologico sul lavoro. Il ruolo del Consigliere di Fiducia è stato previsto, per la prima volta, nella Raccomandazione della Commissione Europea 92/131 del 27 novembre 1991, relativa alla Tutela della dignità delle donne e degli uomini e dalla risoluzione A3-0043/94 del Parlamento europeo. Le direttive comunitarie antidiscriminatorie sono state recepite in Italia con l’approvazione del testo unico di salute e sicurezza, decreto legislativo 81/2008 e smi.

Il Consigliere potrà collaborare anche con l’Organismo Paritetico per l’Innovazione sulla predisposizione di progetti da presentare all’Azienda finalizzati alla promozione

della legalità, del miglioramento della qualità del lavoro e del benessere organizzativo.

Il bando è disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale, seguendo il percorso “consulenti e collaboratori”, “conferimento contratti di collaborazione e libero professionali”, con il seguente link diretto: https://trasparenza.ao-siena.toscana.it/archiviofile/ao-siena/utente3103/CONTRATTI%20DI%20COLLABORAZIONE/2023/Luglio/consigliere%20di%20fiducia_luglio_2023.pdf

Il termine per presentare la domanda è il 2 agosto 2023.