Incendi Palermo, Arpa Sicilia: presenza di diossine e furani nell’aria

Incendi nel palermitano, aggiornamento sui dati di qualità dell’aria al 28 luglio e relazione dati diossine

28 Luglio 2023

Palermo – L’incendio divampato il 24 luglio si è esteso con roghi anche a Bellolampo, la discarica cittadina. ARPA Sicilia è intervenuta per valutare la presenza di diossine e delle diverse sostanze emesse.

28/07/2023 – Relazione dati diossine

La determinazione di diossine sull’aria campionata nei pressi della località Inserra, all’ingresso del residence sito in via Costantino dalle ore 22.00 del 24/07/2023 alle ore 22.00 del 25/07/2023 ha restituito una concentrazione pari a 939 TE fg/m3.

I risultati ottenuti riflettono la formazione di diossine e furani e la loro presenza in aria ambiente, che costituisce un dato da attenzionare in termini di potenziale ricaduta sugli altri comparti ambientali. I valori di concentrazione riscontrati sono indicativi della presenza di una fonte emissiva locale.

28/07/2023 – Aggiornamento dati rilevati al 28 luglio alle ore 09:00

Dal 26 luglio le concentrazioni di particolato si sono abbassate sensibilmente, i picchi di concentrazione di benzene rilevate il 26 luglio nelle ore mattutine e pomeridiane nelle stazioni PA- Indipendenza, PA-Castelnuovo e PA-Di Blasi possono essere stati determinati da vari contributi, tra cui il traffico veicolare.

25/07/2023

Dal pomeriggio del 24 luglio ARPA Sicilia è stata attivata insieme a Protezione Civile e Vigili del Fuoco per una valutazione delle possibili ricadute dei prodotti di combustione.

Sono stati posizionati un campionatore ad alto volume al di sotto del cono di ricaduta delle polveri per il campionamento di diossine e PCB diossina simili ed è stata prelevata aria ambiente con due canister in prossimità di punti rappresentativi.

Nel corso dell’ispezione svolta sui luoghi si è rilevata la presenza di un vento di moderata intensità che alimentava le fiamme spingendo i fumi in direzione NE nei pressi di località Inserra.

Per quanto riguarda la qualità dell’aria monitorata dalle stazioni della rete regionale, si rileva un incremento delle concentrazioni di benzene con picchi nelle ore notturne del 25 luglio nelle stazioni PA-Belgio, PA-Di Blasi e PA-Castelnuovo, non correlabili con il traffico veicolare, nonché nella giornata del 25 luglio si evidenzia un aumento della concentrazione media giornaliera di PM 10 nelle stazioni di PA-Boccadifalco e PA-Belgio e di PM2.5 in quasi tutte le stazioni dell’agglomerato, dati correlabili ai prodotti di combustione degli incendi.

ARPA Sicilia sta continuando a monitorare gli eventi in corso, si allega il report con un aggiornamento dei dati rilevati al 26 luglio alle ore 07:00.

Per quanto riguarda i risultati dei campionamenti su diossine e furani, saranno disponibili nel rispetto dei tempi tecnici necessari per le analisi.