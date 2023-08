Hotspot di Lampedusa al collasso. Sindaco Mannino : il fenomeno migratorio al governo sia esploso in mano

“È sotto gli occhi di tutti che il fenomeno migratorio al governo sia esploso in mano, e in questo senso condivido le parole del nostro presidente della Repubblica quando dice che ‘occorre percorrere strade diverse”.

“La stessa dichiarazione di emergenza – aggiunge il primo cittadino – non ha prodotto alcun risultato concreto per Lampedusa: nessuno dei problemi che denunciamo da anni è stato affrontato. Il tema dei rifiuti, ancora oggi scaricati sul bilancio comunale, il tema delle bare per i migranti e dei servizi di onoranze funebri, ancora oggi in capo al comune di Lampedusa, i barchini che deturpano le coste e il mare e mettono in pericolo la navigazione, una nave dedicata per la celerità nei trasferimenti dei migranti verso la Sicilia: nulla. Solo annunci”.a esploso in mano, e in questo senso condivido le parole del nostro presidente della Repubblica quando dice che ‘occorre percorrere strade diverse”.Ad affermarlo è il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, dopo i numerosi dei gio scorsi. Sono oltre 4.200 i migranti che si trovano ad oggi nell’hotspot di contrada Imbriacola.

