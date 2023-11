Tutte le storie portano al museo

IV edizione

Dall’11 novembre al 17 dicembre

Laboratori creativi alla scoperta delle piante e dell’arte, esperienze al museo, letture ad alta voce, visite gioco. È in arrivo la quarta edizione della rassegna amatissima dai bambini “Tutte le storie portano al museo” dall’11 novembre al 17 dicembre. Ogni sabato pomeriggio alle 16:30 e ogni domenica mattina alle 11, appuntamento al museo con tantissime attività didattiche per bambini dai 3 ai 10 anni, a cura di CoopCulture, Libreria Dudi, OrtoCapovolto e Le Giuggiole. Esploreremo insieme il Museo di Archeologia Antonino Salinas, il Riso – Museo d’arte contemporanea della Sicilia e l’Orto Botanico di Palermo, tra letture ad alta voce, speciali visite didattiche e laboratori creativi.

Si comincia sabato 11 novembre alle 16:30 all’Orto Botanico con “Semenzaio d’autunno” laboratorio di orticoltura creativa per la realizzazione di un semenzaio autunnale (dai 3 anni in su), a cura di Orto Capovolto. Domenica 12 novembre alle 11 al Riso – Museo d’arte contemporanea della Sicilia Le Giuggiole propongono “Anna Maria Tosini: la fragile forza” attività creativa per costruire e sperimentare con la carta (dai 5 anni in su). Ancora, sabato 18 novembre al Riso Sicilia ci sarà “ImparaL’arte”, attività manuale dedicata alla Pop Art (da 5 a 10 anni), a cura di CoopCulture. Domenica 19 novembre all’Orto Botanico si celebra la Festa nazionale dell’Albero con il laboratorio creativo “Per fare un albero ci vuole…” (dai 3 anni in su), a cura di Orto Capovolto.

Sabato 25 novembre presso il Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas CoopCulture propone “Come un archeologo”, laboratorio creativo e simulazione di scavo archeologico (dai 6 ai 10 anni) mentre domenica 26 novembre sempre al Salinas questa volta Dudi – Libreria per bambini e ragazzi organizza le “Letture CreAttive”, letture ad alta voce a cura di Stella Lo Sardo (dai 3 anni). Il biglietto delle singole attività costa 10 euro.

Info su www.coopculture.it

Il programma di dicembre

Sabato 2 dicembre ore 16:30

all’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Palermo.

“Da aglio nasce aglio” laboratorio di orticultura creativa per imparare a coltivare a partire dagli scarti alimentari. Per bambine e bambini da 3 anni in su. Attività a cura di Orto Capovolto.

Domenica 03 dicembre ore 11:00

al Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas.

“Mitici eroi”, visita gioco alla scoperta delle divinità dell’antica Grecia, per bambine e bambini da 5 a 10 anni. Attività a cura di CoopCulture.

Domenica 10 dicembre ore 11:00

all’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Palermo.

“Un natale da piantare” laboratorio creativo per la realizzazione di decorazioni natalizie in carta che germoglia, per bambine e bambini da tre anni in su. Attività a cura di Orto Capovolto.

Sabato 16 dicembre ore 16:30

al Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas.

“Letture Creattive”, letture ad alta voce a cura di Stella Lo Sardo per bambine e bambini da 3 anni in su.

Attività a cura di Dudi – Libreria per bambini e ragazzi.

Domenica 17 dicembre ore 11:00

al Riso – Museo d’arte contemporanea della Sicilia,

“Il mio museo” Quali sono gli spazi dell’arte? Cosa vuol dire collezione permanente e mostra temporanea? Un’attività per parlare di arte e mostre, e poi realizzare un piccolo museo con la sua collezione grazie all’uso di materiali di riciclo per bambine e bambini da 5 anni in su. Attività a cure de Le Giuggiole.