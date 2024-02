Perugia:Accademia Pratica dell’Innovazione

Accademia Pratica dell’Innovazione: oggi al via un percorso “pratico” di innovazione aziendale rivolto a PMI e Startup innovative di Foligno

(aun) – Perugia, 14 feb. 024 – Presso la sede di Foligno di Sviluppumbria, oggi al via l’Accademia Pratica dell’Innovazione (API) fortemente incentrata sull’innovazione e sul supporto all’imprenditorialità, che sperimenta un approccio mirato a creare una “filiera dell’innovazione”, rafforzando e personalizzando strumenti e servizi offerti in ciascuna fase di sviluppo dell’impresa a partire dalla definizione dell’artefatto.

Un nuovo percorso di accelerazione fatto di educazione e accompagnamento. Tale progetto, che rientra tra le strategie di sviluppo regionale della programmazione PR FESR UMBRIA 2021–2027 /S3 rafforza sempre più il processo di Scoperta Imprenditoriale rivolto alle PMI e alle Startup innovative umbre.

In questa data prendono avvio i laboratori che accompagneranno fino a luglio le oltre cinquanta PMI e Startup innovative che hanno aderito all’iniziativa. L’Accademia di Pratica dell’Innovazione ha lo scopo di sviluppare nuove conoscenze e abilità pratiche per fare innovazione, crescere e avere impatto trasformativo. Le stesse metodologie saranno impregnate di innovazione; non si tratta, infatti, di un programma di formazione tradizionale, ma di un percorso di innovazione aziendale, in cui laboratori di pratica permetteranno di applicare a casi concreti le nozioni acquisite. L’Accademia non sarà rivolta solo alle realtà più innovative, ma anche alle imprese operanti nei settori più tradizionali. Verranno, quindi, avviati due percorsi di pratica mirati per le PMI e per gli alumni del precedente ciclo di SmartUp – che avranno inizio oggi – mentre, nella giornata di domani 15 febbraio, avrà inizio il percorso per le Startup.

L’API sarà composta da più step e si servirà di tools per garantire un vero e proprio accompagnamento verso l’innovazione. Saranno presentati questionari per valutare la prontezza all’innovazione e un gruppo WhatsApp sarà sempre aperto a suggerimenti, rinforzo e scambio tra pari. Le PMI e Startup innovative che hanno aderito avranno altresì a disposizione una piattaforma digitale con video on-demand, delle sessioni di Q&A per una guida alla preparazione dei laboratori di pratica, dei token di consulenza da impiegare con esperti per fare innovazione e dei laboratori di pratica in cui sviluppare abilità per fare, nel concreto, innovazione.

Ogni laboratorio, che avrà luogo circa ogni 20 giorni, in presenza, presso la sede Sviluppumbria, sarà un momento imprescindibile per calare sulle esigenze dell’impresa e dei singoli progetti le nozioni o pratiche descritte durante la formazione teorica.

L’Assessore allo Sviluppo Economico Michele Fioroni ha dichiarato: “Siamo fieri di poter affermare che la Regione Umbria, negli ultimi anni, si è fatta portavoce di un percorso di accelerazione di impresa costante, accompagnando le imprese verso l’innovazione. Un territorio non diventa innovativo «per caso», di conseguenza, con orgoglio, ci teniamo a sostenere le imprese del nostro territorio mediante l’applicazione di un approccio innovativo. Grazie all’ausilio di esperti del settore e, grazie alla pratica – vivo parte di questo percorso formativo – il nostro obiettivo, in questi mesi di Accademia, sarà quello di rafforzare la cultura imprenditoriale e facilitare le imprese nell’implementare i propri processi di innovazione perché si sa che, se si vuole creare valore, qualsiasi idea, anche la più brillante, deve esser trasformata in pratica”.

“Non posso che esprimere grande soddisfazione – sottolinea Michela Sciurpa, Amministratore Unico di Sviluppumbria – abbiamo avuto molte adesioni, una cinquantina, per la precisione 29 PMI e 22 start up innovative. Inizieranno questo percorso che prende il via oggi, organizzato per rafforzare la cultura imprenditoriale e facilitare le imprese nell’implementare i propri processi di innovazione. Laboratori che prendono il via con un assesment del livello di innovazione dei partecipanti, che verrà discussa con gli innovation manager e con i referenti di Sviluppumbria. D’intesa con la Regione, in particolare con l’assessorato allo Sviluppo economico, l’obiettivo è stimolare l’innovazione e la creazione di nuove imprese, fornendo un ambiente favorevole per lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative. Momenti di formazione capaci dunque di apportare un valore aggiunto al talento locale, accelerando le iniziative imprenditoriali, gli spin off accademici e i progetti di sviluppo delle PMI umbre”.