Siena:“Costruire una alleanza per l’obesità”

“Costruire una alleanza per l’obesità”. La dottoressa Paolini protagonista alla presentazione del Manifesto dell’Alleanza Italiana sull’Obesità

Costruire collaborazioni e tracciare una roadmap di azioni condivise per assumere l’impegno comune a migliorare la qualità di vita di milioni di persone con l’obesità, che vivono in Italia. Questo l’obiettivo del Manifesto dell’Alleanza Italiana sull’Obesità che è stato presentato e firmato lo scorso 4 marzo a Palazzo Giustiniani a Roma, in occasione del World Obesity Day 2024. È intervenuta alla presentazione e ha firmato il manifesto anche la dottoressa Barbara Paolini, presidente nazionale di ADI, Associazione Dietetica e Nutrizione clinica e direttrice della UOSA Dietetica e Nutrizione clinica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. «È necessario effettuare interventi di prevenzione – spiega la dottoressa Paolini – attraverso l’alfabetizzazione delle persone sui corretti stili di vita per passare agli interventi nutrizionali, dal councelling alla terapia dietetica, che sono parte integrante dei diversi percorsi terapeutici farmacologici o chirurgici. Oltre ad adeguate strutture di nutrizione e ad un numero congruo di specialisti in grado di supportare la richiesta ai vari livelli, sono necessari percorsi diagnostici-terapeutici-assistenziali in grado di armonizzare i percorsi tra strutture e territorio».

