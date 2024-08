Enorme nube di fumo nero, paura tra i residenti: stop alla circolazione in alcune vie. In strada dipendenti Rai della sede di via Teulada. A fuoco quattro auto in sosta. Vasto incendio anche a Ponte di Nona.

Roma, Meleo, Diaco, Festa (M5s): “Troppi incendi a Roma, fare chiarezza anche sul disastro di Monte Mario”

“Tanti, troppi incendi a Roma. Nell’arco di pochi giorni sono scoppiati ovunque, con effetti disastrosi per i cittadini e l’ambiente. Ultimo in ordine di tempo, l’incendio di Monte Mario. In attesa di capirne le cause, è chiaro che il sindaco debba affrontare con fermezza e urgenza la situazione. È evidente che il Piano antincendio per la stagione estiva non stia funzionando. Serve un maggior raccordo fra organi competenti e, vista l’emergenza, un ruolo più incisivo del governo mettendo a disposizione più vigili del fuoco, che oggi si trovano in grande affanno.

Serve poi più presidio e controllo sul territorio. Quella stessa zona di Monte Mario fu sgomberata da baracche abusive nel 2019, sotto la nostra amministrazione, ma in mancanza di controllo gli insediamenti sono tornati. Per chiarire la situazione, il M5s sta presentando una interrogazione. Dobbiamo tutelare i nostri cittadini.”

Così in una nota la capogruppo M5s in Campidoglio, Linda Meleo, la capogruppo M5s in Municipio Roma I, Federica Festa e il vicepresidente Commissione Ambiente e consigliere capitolino M5s, Daniele Diaco